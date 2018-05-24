За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Михалыч написав: Вы спросили причем тут государство, я ответил свое видение, что содержать ребенка должны оба родителя, государство установило прожиточный минимум и нетрудоспособная мать как по мне более чем существенный аргумент, по Вашему получается, что он не должен содержать нетрудоспособную мать инвалида я человек не злой и не злопамятный но почему то первое что пришлов в голову что если не дай Бог с вами такое случится, вы станете инвалидом нетрудоспособным и Ваши дети не будут Вам помогать, что вы тогда скажете, должен вам ребенок помогать материально или нет и вы согласны склеить ласты не имея возможности содержать себя и лечиться лишь бы ваше великовозрастное чадо вам не помогало и вы его не напрягали (я ни в коем случае вам этого не желаю, живите здоровой долго и счастливо, просто написал первое о чем подумал). а вот аргумент как по мне вообще не аргумент, а если бы она просила 13375 грн., а ему присудили бы 5000, это что был по вашему аргумент оправдания столь большого размера алиментов в 5000 тем что она хотела то 13375 грн. я считаю в данной ситуации исходя из той инфы что мы имеем, считаю детей должны содержать оба родителя, отец находится в действительно стесненных обстоятельствах и государство установило прожиточный минимум на ребенка, вот 50 % от прожиточного минимума установленного государством в данных обстоятельствах отца исходя из той информации что мы имеем, является справедливыми алиментами, а вторую половину должна выделять на содержание мать ребенка.
Вашу позицію зрозумів: прожитковий мінімум на дитину - +/- 2000 грн./міс., з них 50% - мати (1000 грн.), 50% - батько (теж 1 000 грн.). Я в даній ситуації вважаю, що 2000 грн/міс - це не є забагато з батька на дитину (ми обоє не знаємо, що там з матір"ю, але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.) і цей обов"язок чоловіка перед дитиною не знімає з нього обов"язку по утриманню непрацездатних батьків (метері - інваліда), до речі, теж обов"язку, передбаченого сімейним кодексом. І такі аліментні зобов"язання дисциплінуватимуть чоловіків (хоча, можливо, і справді знизять народжуваність).
manko74 написав:але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.)
Алименты платятся на содержание ребенка и тратится должны на нужды ребенка, а не за то что она опекает ребенка, алименты это не зарплата бывшей жене от мужа, за то что она "опекает" их совместного ребенка. Вот, снова возвращаемся к вопросу такое государство который вас так задел и тому что я писал, зачастую когда отцы хотят воспитывать детей то просят суды оставить детей с ними а наши суды/государство в 95 % случаев оставляет детей с матерью, только в случае если она наркоманка или алкоголичка и есть справки то могут отдать отцу, ну и еще в случае если у папаши хватит денег и влияния там депутаты и прочие то могут оставить, вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти, а ребенку запрещает общаться с отцом, у нее свои интересы/комплексы/обиды и новый мужик на первом месте, а не ребенок. У нас государство/суды не может сформировать судебную практику/организовать даже нормальным образом совместную опеку над детьми когда оба родителя хотят воспитывать детей при разводе родителей которая в цивилизованном мире вообще то является нормой тогда не возникало бы глупых отмазок яжематерей 1000 грн + опека, а он только 1000 грн. что не несправедливо по мнению яжематерей.