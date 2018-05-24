За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29

manko74 написав: але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.) але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.)

Алименты платятся на содержание ребенка и тратится должны на нужды ребенка, а не за то что она опекает ребенка, алименты это не зарплата бывшей жене от мужа, за то что она "опекает" их совместного ребенка. Вот, снова возвращаемся к вопросукоторый вас так задел и тому что я писал, зачастую когда отцы хотят воспитывать детей то просят суды оставить детей с ними а наши суды/государство в 95 % случаев оставляет детей с матерью, только в случае если она наркоманка или алкоголичка и есть справки то могут отдать опеку отцу, ну и еще в случае если у папаши хватит денег и влияния там депутаты и прочие то могут оставить, вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти, а ребенку запрещает общаться с отцом даже те пару часов в неделю, что суд ему выделил и хрен что папаша с этим может сделать вместе с судебными исполнителями, у нее свои интересы/комплексы/обиды и новый мужик на первом месте, а не ребенок.У нас государство/суды при разводе родителей отдает детей мамаше и не может сформировать судебную практику/организовать нормальным образом совместную опеку над детьми когда оба родителя хотят воспитывать детей и которая в цивилизованном мире вообще то является нормой (совместная опека в смысле) тогда не возникало бы глупых отмазок яжематерей 1000 грн + опека, а он только 1000 грн. что несправедливо по мнению яжематерей.