За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Михалыч написав: Вы спросили причем тут государство, я ответил свое видение, что содержать ребенка должны оба родителя, государство установило прожиточный минимум и нетрудоспособная мать как по мне более чем существенный аргумент, по Вашему получается, что он не должен содержать нетрудоспособную мать инвалида я человек не злой и не злопамятный но почему то первое что пришлов в голову что если не дай Бог с вами такое случится, вы станете инвалидом нетрудоспособным и Ваши дети не будут Вам помогать, что вы тогда скажете, должен вам ребенок помогать материально или нет и вы согласны склеить ласты не имея возможности содержать себя и лечиться лишь бы ваше великовозрастное чадо вам не помогало и вы его не напрягали (я ни в коем случае вам этого не желаю, живите здоровой долго и счастливо, просто написал первое о чем подумал). а вот аргумент как по мне вообще не аргумент, а если бы она просила 13375 грн., а ему присудили бы 5000, это что был по вашему аргумент оправдания столь большого размера алиментов в 5000 тем что она хотела то 13375 грн. я считаю в данной ситуации исходя из той инфы что мы имеем, считаю детей должны содержать оба родителя, отец находится в действительно стесненных обстоятельствах и государство установило прожиточный минимум на ребенка, вот 50 % от прожиточного минимума установленного государством в данных обстоятельствах отца исходя из той информации что мы имеем, является справедливыми алиментами, а вторую половину должна выделять на содержание мать ребенка.
Вашу позицію зрозумів: прожитковий мінімум на дитину - +/- 2000 грн./міс., з них 50% - мати (1000 грн.), 50% - батько (теж 1 000 грн.). Я в даній ситуації вважаю, що 2000 грн/міс - це не є забагато з батька на дитину (ми обоє не знаємо, що там з матір"ю, але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.) і цей обов"язок чоловіка перед дитиною не знімає з нього обов"язку по утриманню непрацездатних батьків (метері - інваліда), до речі, теж обов"язку, передбаченого сімейним кодексом. І такі аліментні зобов"язання дисциплінуватимуть чоловіків (хоча, можливо, і справді знизять народжуваність).
manko74 написав:але якось неоднаково виходить: з матері - 1000 грн+цілодобова опіка, з батька - лише 1000 грн.)
Алименты платятся на содержание ребенка и тратится должны на нужды ребенка, а не за то что она опекает ребенка, алименты это не зарплата бывшей жене от мужа, за то что она "опекает" их совместного ребенка. Вот, снова возвращаемся к вопросу такое государство который вас так задел и тому что я писал, зачастую когда отцы хотят воспитывать детей то просят суды оставить детей с ними а наши суды/государство в 95 % случаев оставляет детей с матерью, только в случае если она наркоманка или алкоголичка и есть справки то могут отдать опеку отцу, ну и еще в случае если у папаши хватит денег и влияния там депутаты и прочие то могут оставить, вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти, а ребенку запрещает общаться с отцом даже те пару часов в неделю, что суд ему выделил и хрен что папаша с этим может сделать вместе с судебными исполнителями, у нее свои интересы/комплексы/обиды и новый мужик на первом месте, а не ребенок. У нас государство/суды при разводе родителей отдает детей мамаше и не может сформировать судебную практику/организовать нормальным образом совместную опеку над детьми когда оба родителя хотят воспитывать детей и которая в цивилизованном мире вообще то является нормой (совместная опека в смысле) тогда не возникало бы глупых отмазок яжематерей 1000 грн + опека, а он только 1000 грн. что несправедливо по мнению яжематерей.
Все очень просто, чтобы платить минимум необходимо достать справку о доходах за пол года с минимальной зп 3200грн алименты не могут быть больше 30%(раньше было так как сейчас незнаю) 960грн. если указать что безработный или заработок неопределенный посчитают среднюю зп по региону, видимо по региону у них средняя 6700грн. если детей больше одного алименты составляют не более 50% от зп на всех детей
Михалыч написав: Дайте плиз ссылку на нормативно правовой акт где написано, что безработным считают среднюю по региону P.S. да и минималка уже не 3200
ч.3 ст.195 сімейного кодексу. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)
1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.
2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує.
3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.
Михалыч написав: Дайте плиз ссылку на нормативно правовой акт где написано, что безработным считают среднюю по региону P.S. да и минималка уже не 3200
ч.3 ст.195 сімейного кодексу. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)
1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.
2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує.
3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.
Интересно девки скачут, посмотрел 195 статью, в ней существенная разница по сравнению с тем текстом, что вы привели но действительно увидел такую норму, наверное у вас старый кодекс без изменений. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 22947.html Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу) 1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном.
2. Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.
Михалыч написав: Интересно девки скачут, посмотрел 195 статью, в ней существенная разница по сравнению с тем текстом, что вы привели но действительно увидел такую норму, наверное у вас старый кодекс без изменений. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 22947.html Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу) 1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном. 2. Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.
Каюсь, навів стару редакцію. По діючій - ч.2 в цілому аналогічна (трохи детальніша), ніж колишня ч.3 , але суть - про середній заробіток по місцевості (для безробітного) - збережена.