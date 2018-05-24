За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:36

Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит
sana_
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:03

  sana_ написав:Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит


Та не приходит чаще не потому, что с женой у него терки, а потому что ребенка настраивает мамаша против отца, общаться с ребенком который папу обвиняет во всех грехах и ты от него не получаешь ни тепла, ни понимания, ни желания общаться, а приходишь такой зачастую например к малолетнему ребенку который еще еле говорит и он еще не соображает ничего сам, а он выдает "папа-кака" говоришь нет это папа, а он это не папа это кака, а кто его этому научил :?: я утрирую но примерно так и происходит, а если дети постарше зачастую они науськанные матерью смотрят на отца как на кошелек, звонят ему только когда им нужны деньги, а алименты яжематери останутся "за опеку" или когда знают что папа получил з/п и можно прийти и получить подарок или денег причем зачастую им говорят позвонить или прийти к папе сами яжематери во время з/п, все а в остальное время они папу и знать не хотят, у них нет ни желания, ни времени на общение с отцом если отец сам проявит инциативу по общению с ребенком......а отцы тоже не идиоты, они тоже хотят кроме оплаты алиментов и подарков и денег которые они дают ребенку при общение получить хоть капельку тепла и искренности в общение с детьми, а чувствуя со стороны детей науськанных матерью фальшь и что их только используют у них пропадает желание общаться, вот и все. Я не утверждаю что так происходит во всех случаях но это как правило и происходит в большинстве разводов, яжематери в своем желание насолить бывшему не понимаю, что портят жизнь не только себе и бывшему но и ребенку, потому, что потом это отношение привитые ему в детстве такой яжематерью которая науськивала его против отца он/она скорей всего перенесет и в свою семью, на своего супруга/супругу и детей.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:09

  Михалыч написав:вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти


А сколько отсудила в цифрах ? Интересно как такое возможно, если есть понятие прожиточного минимума. И если у отца есть что осудить, то он не дурак должен быть и мог обеспечить себе должную защиту. Например, напрямую переводить только деньги достаточные для первоочередных нужд. А существенные траты наподобие кружков, частной школы/садика, поездки в санаторий оплачивать лично, сохраняя доказательства таковых трат и не давая возможности "яжематери" что-то стащить.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:41

  vladimir07 написав:
  Михалыч написав:вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти


А сколько отсудила в цифрах ? Интересно как такое возможно, если есть понятие прожиточного минимума. И если у отца есть что осудить, то он не дурак должен быть и мог обеспечить себе должную защиту. Например, напрямую переводить только деньги достаточные для первоочередных нужд. А существенные траты наподобие кружков, частной школы/садика, поездки в санаторий оплачивать лично, сохраняя доказательства таковых трат и не давая возможности "яжематери" что-то стащить.


Я не считал чужие деньги.
Если у отца есть работа/постоянный доход, суды руководствуются понятием процент от всех видов дохода но не меньше 50 % от прожиточного минимума ребенка-так записывают в решениях суда, твердую сумму как в обсуждаемом примере суды назначают только в случаях если у папы нет работы/постоянного дохода.
Если у отца маленькая з/п доход он не может платить меньше 1000 грн./50 % от прожиточного минимума ребенка который сейчас у нас установлен около 2000 грн. Но дело даже не в этом сколько, а в том что данная конкретная яжемать о которой я писал не скрывала, что денег на содержание ребенка она тратит меньше чем алименты получает от отца и часть денег тратит на себя ибо ей надо найти мужика т.е. она искренне считает что алиментов должно хватить на содержание ребенка + часть алиментов это как ее з/п за опеку над ребенком :mrgreen: т.е. она тратит и часть алиментов и все свои доходы на себя любимую :mrgreen: да еще и запрещает ребенку общаться с отцом и постоянно его науськивает против папы :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:35

  sana_ написав:Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит

Что ту трудного обьяснить?! Я хоть сам папа, а не мама- а по вашему описанию папа полное чмо и дегенерат, поэтому и не приходит. Одно - "обьясните СВОЕМУ ребенку" чего стоит. Полнейшее чмо, так и обьяснить, когда вырастит
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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