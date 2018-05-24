За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: Суб 26 тра, 2018 09:03

sana_ написав: Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом.

Та не приходит чаще не потому, что с женой у него терки, а потому что ребенка настраивает мамаша против отца, общаться с ребенком который папу обвиняет во всех грехах и ты от него не получаешь ни тепла, ни понимания, ни желания общаться, а приходишь такой зачастую например к малолетнему ребенку который еще еле говорит и он еще не соображает ничего сам, а он выдает "папа-кака" говоришь нет это папа, а он это не папа это кака, а кто его этому научиля утрирую но примерно так и происходит, а если дети постарше зачастую они науськанные матерью смотрят на отца как на кошелек, звонят ему только когда им нужны деньги, а алименты яжематери останутся "за опеку" или когда знают что папа получил з/п и можно прийти и получить подарок или денег причем зачастую им говорят позвонить или прийти к папе сами яжематери во время з/п, все а в остальное время они папу и знать не хотят, у них нет ни желания, ни времени на общение с отцом если отец сам проявит инциативу по общению с ребенком......а отцы тоже не идиоты, они тоже хотят кроме оплаты алиментов и подарков и денег которые они дают ребенку при общение получить хоть капельку тепла и искренности в общение с детьми, а чувствуя со стороны детей науськанных матерью фальшь и что их только используют у них пропадает желание общаться, вот и все. Я не утверждаю что так происходит во всех случаях но это как правило и происходит в большинстве разводов, яжематери в своем желание насолить бывшему не понимаю, что портят жизнь не только себе и бывшему но и ребенку, потому, что потом это отношение привитые ему в детстве такой яжематерью которая науськивала его против отца он/она скорей всего перенесет и в свою семью, на своего супруга/супругу и детей.