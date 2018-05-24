За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

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українці зобов'язані платити...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:36

Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит
sana_
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:03

  sana_ написав:Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит


Та не приходит чаще не потому, что с женой у него терки, а потому что ребенка настраивает мамаша против отца, общаться с ребенком который папу обвиняет во всех грехах и ты от него не получаешь ни тепла, ни понимания, ни желания общаться, а приходишь такой зачастую например к малолетнему ребенку который еще еле говорит и он еще не соображает ничего сам, а он выдает "папа-кака" говоришь нет это папа, а он это не папа это кака, а кто его этому научил :?: я утрирую но примерно так и происходит, а если дети постарше зачастую они науськанные матерью смотрят на отца как на кошелек, звонят ему только когда им нужны деньги, а алименты яжематери останутся "за опеку" или когда знают что папа получил з/п и можно прийти и получить подарок или денег причем зачастую им говорят позвонить или прийти к папе сами яжематери во время з/п, все а в остальное время они папу и знать не хотят, у них нет ни желания, ни времени на общение с отцом если отец сам проявит инциативу по общению с ребенком......а отцы тоже не идиоты, они тоже хотят кроме оплаты алиментов и подарков и денег которые они дают ребенку при общение получить хоть капельку тепла и искренности в общение с детьми, а чувствуя со стороны детей науськанных матерью фальшь и что их только используют у них пропадает желание общаться, вот и все. Я не утверждаю что так происходит во всех случаях но это как правило и происходит в большинстве разводов, яжематери в своем желание насолить бывшему не понимаю, что портят жизнь не только себе и бывшему но и ребенку, потому, что потом это отношение привитые ему в детстве такой яжематерью которая науськивала его против отца он/она скорей всего перенесет и в свою семью, на своего супруга/супругу и детей.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:09

  Михалыч написав:вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти


А сколько отсудила в цифрах ? Интересно как такое возможно, если есть понятие прожиточного минимума. И если у отца есть что осудить, то он не дурак должен быть и мог обеспечить себе должную защиту. Например, напрямую переводить только деньги достаточные для первоочередных нужд. А существенные траты наподобие кружков, частной школы/садика, поездки в санаторий оплачивать лично, сохраняя доказательства таковых трат и не давая возможности "яжематери" что-то стащить.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:41

  vladimir07 написав:
  Михалыч написав:вот вчера только общался с такой яжематерью, она ребенка себе отсудила под опеку, отсудила алименты не хилые, ребенок ей нужен о чем она так и сказала, что оставила себе что бы насолить бывшему мужу, а алименты тратит только часть на ребенка остальное на себя любимую ей ведь надо себе нового мужика найти


А сколько отсудила в цифрах ? Интересно как такое возможно, если есть понятие прожиточного минимума. И если у отца есть что осудить, то он не дурак должен быть и мог обеспечить себе должную защиту. Например, напрямую переводить только деньги достаточные для первоочередных нужд. А существенные траты наподобие кружков, частной школы/садика, поездки в санаторий оплачивать лично, сохраняя доказательства таковых трат и не давая возможности "яжематери" что-то стащить.


Я не считал чужие деньги.
Если у отца есть работа/постоянный доход, суды руководствуются понятием процент от всех видов дохода но не меньше 50 % от прожиточного минимума ребенка-так записывают в решениях суда, твердую сумму как в обсуждаемом примере суды назначают только в случаях если у папы нет работы/постоянного дохода.
Если у отца маленькая з/п доход он не может платить меньше 1000 грн./50 % от прожиточного минимума ребенка который сейчас у нас установлен около 2000 грн. Но дело даже не в этом сколько, а в том что данная конкретная яжемать о которой я писал не скрывала, что денег на содержание ребенка она тратит меньше чем алименты получает от отца и часть денег тратит на себя ибо ей надо найти мужика т.е. она искренне считает что алиментов должно хватить на содержание ребенка + часть алиментов это как ее з/п за опеку над ребенком :mrgreen: т.е. она тратит и часть алиментов и все свои доходы на себя любимую :mrgreen: да еще и запрещает ребенку общаться с отцом и постоянно его науськивает против папы :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:35

  sana_ написав:Получается, сам не доедай, а бывшей жене деньги отдавай, потому что она бедная дитенка на себе тянет, ей же тяжело. А встаньте на место отца, отдавай пол з/п, а на остальные живи сама. Так нет же, ЯЖМАТЬ просыпается, бегаете, кудахчите, жалуетесь на то какой он не хороший, а я святая. А если после вас еще и семью другую завел, все это катастрофа, не столько нужно доказать что вам мало денег, сколько насолить его новой жене. Такими поступками вы себя не красите. И потом не удивляйтесь, что ваш бывштй муж не хочет общаться с ребенком. Сами виноваты в этом. И обьясняйте потом своему ребенку, почему папа не приходит

Что ту трудного обьяснить?! Я хоть сам папа, а не мама- а по вашему описанию папа полное чмо и дегенерат, поэтому и не приходит. Одно - "обьясните СВОЕМУ ребенку" чего стоит. Полнейшее чмо, так и обьяснить, когда вырастит
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:52

Re: За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити

Не хватает денег? Есть 2 варианта решения:
- работать более продуктивно, чтоб получать больше денег
- работать больше времени, чтоб получать больше денег

Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?

Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:55

  Faceless написав:
Мозги включать перед тем как штрыкать надо, а не ныть над убогими 2000 грн для своего ребенка.
Если не способен даже такую мелочь ребенку обеспечить то таким убогим действительно ни жениться, ни детей заводить не стоит, лучше вообще стерилизовать, чтобы наверняка

У моей бабули в селе работы вообще никакой. Там пенсионеры самые богатые люди. Люди выживают за счет сдачи молока и того что вырастят на городах. Получается по вашему нужно провести кастрацию чтобы села вообще повымерали?
Ах, да, забыл. Есть Польша. Можно на заработки уехать. :D чтобы алименты вовремя выплачивать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:02

  safonovstanislav написав:Не хватает денег? Есть 2 варианта решения:
- работать более продуктивно, чтоб получать больше денег
- работать больше времени, чтоб получать больше денег

Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?

Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку

Кого вы собираетесь стерилизовать, отцов или мать которая ноги расставляет кому ни попадя?

Я тоже наблюдаю интересные случаи. Новая Почта. Операторши. Приходят новые, из каких то захолусть. Через неделю начинает краситься, через вторую уже всем мужикам глазки строить, через максимум год уже вижу с животом и удачным уловом. Наверно все у нее по любви? И так очень многие удачно замуж выходят. Новая Почта сейчас четыре в одном. Перевозка груза, продажа упаковочного материала, перевод денег, брачное агентство.
p_a_l
 
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