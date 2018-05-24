За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Faceless написав: Мозги включать перед тем как штрыкать надо, а не ныть над убогими 2000 грн для своего ребенка. Если не способен даже такую мелочь ребенку обеспечить то таким убогим действительно ни жениться, ни детей заводить не стоит, лучше вообще стерилизовать, чтобы наверняка
У моей бабули в селе работы вообще никакой. Там пенсионеры самые богатые люди. Люди выживают за счет сдачи молока и того что вырастят на городах. Получается по вашему нужно провести кастрацию чтобы села вообще повымерали? Ах, да, забыл. Есть Польша. Можно на заработки уехать. чтобы алименты вовремя выплачивать.
А вы предлагаете лентяям и безработным ещё и доплачивать, чтобы плодили себе подобных за счёт общества или повесить все на матерей-одиночек?
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