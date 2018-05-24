За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Faceless написав: Мозги включать перед тем как штрыкать надо, а не ныть над убогими 2000 грн для своего ребенка. Если не способен даже такую мелочь ребенку обеспечить то таким убогим действительно ни жениться, ни детей заводить не стоит, лучше вообще стерилизовать, чтобы наверняка
У моей бабули в селе работы вообще никакой. Там пенсионеры самые богатые люди. Люди выживают за счет сдачи молока и того что вырастят на городах. Получается по вашему нужно провести кастрацию чтобы села вообще повымерали? Ах, да, забыл. Есть Польша. Можно на заработки уехать. чтобы алименты вовремя выплачивать.
А вы предлагаете лентяям и безработным ещё и доплачивать, чтобы плодили себе подобных за счёт общества или повесить все на матерей-одиночек?
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safonovstanislav написав:Не хватает денег? Есть 2 варианта решения: - работать более продуктивно, чтоб получать больше денег - работать больше времени, чтоб получать больше денег
Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?
Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку
А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?
Грйс-мэн написав:А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?
В том, что ребёнок будет расти без отца, виноваты в равной степени оба родителя. А вот, насколько ребёнок будет обеспечен материально - это уже вопрос к каждому из родителей отдельно.
Одно дело, когда отец сделал ребёнка, ну так получилось, ничего не поделать, и даёт на его содержание пусть даже те же 2000 в месяц, только не гривен, а $. Ребёнок так же само будет расти без отца, но хотя бы будет обеспечен материально. А другое дело, когда такой папаша бегает по девкам, делает детей, и бросает их на произвол судьбы.
sana_ написав:ну если папу ни во что не ставят, ребенка не дают, настраивают против,а только деньги требуют, он должен работать, что бы его быашая жена ни в чем себе не отказывала
Тут вроде никто не писал насчёт "ни в чём себе не отказывала". Вроде бы не про олигархов тут, что жена просила 3 миллиона в месяц, а муж даёт только 2 миллиона, и не хватает на отдых, машину и шубу. По сути дела, 2000 гривен - это в кафешке покушать 1 раз на двоих или купить 1 игрушку ребёнку. Так что, сильно не шиканёшь.
p_a_l написав:Я тоже наблюдаю интересные случаи. Новая Почта. Операторши. Приходят новые, из каких то захолусть. Через неделю начинает краситься, через вторую уже всем мужикам глазки строить, через максимум год уже вижу с животом и удачным уловом. Наверно все у нее по любви? И так очень многие удачно замуж выходят. Новая Почта сейчас четыре в одном. Перевозка груза, продажа упаковочного материала, перевод денег, брачное агентство.
Новые почты тоже разные бывают. Если это грузовое отделение, и кто-то там тонны груза возит туда-сюда или наложки получает миллионами в месяц, то в принципе можно и на новой почте повыбирать. Есть, имхо, и более удачные места работы для выбора потенциального мужа, например, банк, или покерный клуб. Сразу видно и количество денег, и как человек ими распоряжается