За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: Нед 27 тра, 2018 13:54

Грйс-мэн написав: safonovstanislav написав: Не хватает денег? Есть 2 варианта решения:

- работать более продуктивно, чтоб получать больше денег

- работать больше времени, чтоб получать больше денег



Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?



Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку Не хватает денег? Есть 2 варианта решения:- работать более продуктивно, чтоб получать больше денег- работать больше времени, чтоб получать больше денегПочему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку

А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным? А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?

Вообще-то нет, от слова совсем. Есть дегенераты в штанах, которые не думают своей башкой и номинально называются мужчинами. То есть детей сделать могут и это единственное, что в них от мужчины. А потом у них и женщина виновата, и государство, и магнитные бури, что оно мурло детей делать научилось, а заботиться о них нет.В моем понимании есть мужчина и его ребенок. Что там с женой не сложилось и по каким причинам к этому вообще не имеет никакого отношения. Твой ребенок должен есть, иметь крышу над головой, быть одет, обут и нормально развиваться. Если ему на это не хватает, нормальный отец поедет не то что в Польшу- сам недоест и недопьет и малышу поможет