За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Faceless написав: Мозги включать перед тем как штрыкать надо, а не ныть над убогими 2000 грн для своего ребенка. Если не способен даже такую мелочь ребенку обеспечить то таким убогим действительно ни жениться, ни детей заводить не стоит, лучше вообще стерилизовать, чтобы наверняка
У моей бабули в селе работы вообще никакой. Там пенсионеры самые богатые люди. Люди выживают за счет сдачи молока и того что вырастят на городах. Получается по вашему нужно провести кастрацию чтобы села вообще повымерали? Ах, да, забыл. Есть Польша. Можно на заработки уехать. чтобы алименты вовремя выплачивать.
А вы предлагаете лентяям и безработным ещё и доплачивать, чтобы плодили себе подобных за счёт общества или повесить все на матерей-одиночек?
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Никто и не спорит, что алименты нужно выплачивать, лично у знакомых есть несправедливость. Развелись по суду, договорились об алиментах, платил месяц в месяц, хорошо что есть соответствующий документ, а когда женился во второй раз и появился ребенок, бывшая жена сошла с ума, и начала писать куда только можно, что вообще не платит, я одна, мне тяжело и т.п. Приписали долг не хилый, еле доказал что платил и платит вовремя. И бывшей жене ничего не будет за клевету. Она хорошая а он плохой.
safonovstanislav написав:Не хватает денег? Есть 2 варианта решения: - работать более продуктивно, чтоб получать больше денег - работать больше времени, чтоб получать больше денег
Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?
Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку
А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?
Грйс-мэн написав:А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?
В том, что ребёнок будет расти без отца, виноваты в равной степени оба родителя. А вот, насколько ребёнок будет обеспечен материально - это уже вопрос к каждому из родителей отдельно.
Одно дело, когда отец сделал ребёнка, ну так получилось, ничего не поделать, и даёт на его содержание пусть даже те же 2000 в месяц, только не гривен, а $. Ребёнок так же само будет расти без отца, но хотя бы будет обеспечен материально. А другое дело, когда такой папаша бегает по девкам, делает детей, и бросает их на произвол судьбы.
sana_ написав:ну если папу ни во что не ставят, ребенка не дают, настраивают против,а только деньги требуют, он должен работать, что бы его быашая жена ни в чем себе не отказывала
Тут вроде никто не писал насчёт "ни в чём себе не отказывала". Вроде бы не про олигархов тут, что жена просила 3 миллиона в месяц, а муж даёт только 2 миллиона, и не хватает на отдых, машину и шубу. По сути дела, 2000 гривен - это в кафешке покушать 1 раз на двоих или купить 1 игрушку ребёнку. Так что, сильно не шиканёшь.
p_a_l написав:Я тоже наблюдаю интересные случаи. Новая Почта. Операторши. Приходят новые, из каких то захолусть. Через неделю начинает краситься, через вторую уже всем мужикам глазки строить, через максимум год уже вижу с животом и удачным уловом. Наверно все у нее по любви? И так очень многие удачно замуж выходят. Новая Почта сейчас четыре в одном. Перевозка груза, продажа упаковочного материала, перевод денег, брачное агентство.
Новые почты тоже разные бывают. Если это грузовое отделение, и кто-то там тонны груза возит туда-сюда или наложки получает миллионами в месяц, то в принципе можно и на новой почте повыбирать. Есть, имхо, и более удачные места работы для выбора потенциального мужа, например, банк, или покерный клуб. Сразу видно и количество денег, и как человек ими распоряжается
safonovstanislav написав:Не хватает денег? Есть 2 варианта решения: - работать более продуктивно, чтоб получать больше денег - работать больше времени, чтоб получать больше денег
Почему ребёнок должен страдать, от того, что его отец - лентяй и бездельник, который не хочет зарабатывать больше денег?
Есть знакомый, который ушёл от жены с ребёнком, завёл новую жену и ещё 2 детей, и от них тоже ушёл. Знаю и другой случай, где тоже 3 детей, все от разных. И везде проблемы с алиментами. Ну не нужны им дети. Оптимальный вариант, как faceless написал - стерилизация, для предотвращения появления новых матерей-одиночек, а дальше драть с них 3 шкуры, чтоб хватало на нормальную жизнь ребёнку
А нет проблемы в мамашах, раздвигающих свою рогатку перед первым встречным?
Вообще-то нет, от слова совсем. Есть дегенераты в штанах, которые не думают своей башкой и номинально называются мужчинами. То есть детей сделать могут и это единственное, что в них от мужчины. А потом у них и женщина виновата, и государство, и магнитные бури, что оно мурло детей делать научилось, а заботиться о них нет. В моем понимании есть мужчина и его ребенок. Что там с женой не сложилось и по каким причинам к этому вообще не имеет никакого отношения. Твой ребенок должен есть, иметь крышу над головой, быть одет, обут и нормально развиваться. Если ему на это не хватает, нормальный отец поедет не то что в Польшу- сам недоест и недопьет и малышу поможет
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:А потом у них и женщина виновата, и государство, и магнитные бури, что оно мурло детей делать научилось, а заботиться о них нет.
А государство заботится о отцах и детях когда если отец хочет воспитывать ребенка в 95 % случаев государство отдает детей мамам под опеку когда не может выработать практику совместной опеки когда импотентное государство если даже папа отвоюет себе в судах если не полную опеку то хоть пару часов и мамаши не дают отцам детей даже на эти пару часов и исполнители ничего не делаю да им мне не понятно как проконтролировать тратятся ли те же алименты 25 % дохода папаши или даже больше на ребенка или мамаша тратит значительную часть если не большую на себя любимую как тут писали должен платить 2000 $ в месяц, так у нас мало кто в полных семьях имеет такие доходы, но ладно, где механизмы контроля которое должно создать государство, что бы если папа заплатил 25 % алиментов установленных судом которе составили как некоторые хотят 2000 $ , что бы на ребенка пошли все деньги, а не 100 $ из них, а остальные 1900 $ мамаша потратит на себя любимую за опеку как зарплату и государство в такой ситуации полностью самоустранилось Понятно, что если в Украине человек заплатит например 2000 $ в мес. алиментов и это будет 25 % которые по суду ему присудил суд, то он с судом имея такие доходы уж как то договорится и он войдет в 5 % счастливых отцов которым опеку над детьми отдают Украинские суды отцам (прямо говоря даст взятку или имеет власть и положение, тел право в Украине ни кто не отменял в том числе и в судах), я просто взял 2000 $ для примера как некоторые тут фантазируют что бы показать, а где механизм и гарантия, что яжемать потратит такие алименты на ребенка, а не на себя любимую и нового мужика, государство реально в этом плане ни как не защищает ни ребенка которого яжематери фактически обворовывают ни отца плательщика алиментов.
P.S. возвращаясь к конкретному случаю в обсуждаемой статье, мне кажется не надо забывать, что у человека есть мать инвалид, мы не имеем полной информации может некому больше за ней ухаживать, а она требует постоянного ухода и он просто не может ее оставить без ухода иначе она просто погибнет, соответственно он не может поехать даже в ту же Польшу на заработки.
P.S. P.S. люди влюбляются-женятся-заводят детей-но иногда что то идет не так и они расходятся, если исходить из логики некоторых тут отписавшихся, то малоимущие а у нас в стране 50 % работающих людей я считаю малоимущие даже я бы сказал нищие, а так же цыгане, инвалиды, безработный, выходцы детдомов и т.д. у которых найти достойно оплачиваемую работу в Украине шансы стремятся к нолю, не должны заводить детей по определению так получается если почитать некоторых отписавшихся-как по мне это уже какой то фашизм/нацизм разлива Гитлера.
Михалыч написав:... у которых найти достойно оплачиваемую работу в Украине шансы стремятся к нолю, не должны заводить детей по определению так получается
Получается так. Перед тем, как завести ребёнка, нужно думать, что ты можешь предложить этому ребёнку после его рождения. Если предложить нечего, значит ещё не время.
Насчёт малоимущих, нищих, и т.д. Каждый выбирает свою судьбу себе сам. Если человек таким стал - это исключительно только его вина. Так же само, если человек зарабатывает 8000 гривен, а не скажем 15000, значит такой у него выбор и это его устраивает. Было бы желание, можно пойти даже по простому пути, просто работать больше. По выходным. Чтоб обеспечить своего ребёнка необходимым. У меня среди знакомых есть такие люди, которые работают без выходных, чтоб дети жили лучше.