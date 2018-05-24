За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: Нед 27 тра, 2018 22:40

SMOKE написав: А потом у них и женщина виновата, и государство, и магнитные бури, что оно мурло детей делать научилось, а заботиться о них нет. А потом у них и женщина виновата, и государство, и магнитные бури, что оно мурло детей делать научилось, а заботиться о них нет.

А государство заботится о отцах и детях когда если отец хочет воспитывать ребенка в 95 % случаев государство отдает детей мамам под опекукогда не может выработать практику совместной опекикогда импотентное государство если даже папа отвоюет себе в судах если не полную опеку то хоть пару часов и мамаши не дают отцам детей даже на эти пару часов и исполнители ничего не делаюда им мне не понятно как проконтролировать тратятся ли те же алименты 25 % дохода папаши или даже больше на ребенка или мамаша тратит значительную часть если не большую на себя любимуюкак тут писали должен платить 2000 $ в месяц, так у нас мало кто в полных семьях имеет такие доходы, но ладно, где механизмы контроля которое должно создать государство, что бы если папа заплатил 25 % алиментов установленных судом которе составили как некоторые хотят 2000 $ , что бы на ребенка пошли все деньги, а не 100 $ из них, а остальные 1900 $ мамаша потратит на себя любимую за опеку как зарплату и государство в такой ситуации полностью самоустранилосьПонятно, что если в Украине человек заплатит например 2000 $ в мес. алиментов и это будет 25 % которые по суду ему присудил суд, то он с судом имея такие доходы уж как то договорится и он войдет в 5 % счастливых отцов которым опеку над детьми отдают Украинские суды отцам (прямо говоря даст взятку или имеет власть и положение, тел право в Украине ни кто не отменял в том числе и в судах), я просто взял 2000 $ для примера как некоторые тут фантазируют что бы показать, а где механизм и гарантия, что яжемать потратит такие алименты на ребенка, а не на себя любимую и нового мужика, государство реально в этом плане ни как не защищает ни ребенка которого яжематери фактически обворовывают ни отца плательщика алиментов.P.S. возвращаясь к конкретному случаю в обсуждаемой статье, мне кажется не надо забывать, что у человека есть мать инвалид, мы не имеем полной информации может некому больше за ней ухаживать, а она требует постоянного ухода и он просто не может ее оставить без ухода иначе она просто погибнет, соответственно он не может поехать даже в ту же Польшу на заработки.P.S. P.S. люди влюбляются-женятся-заводят детей-но иногда что то идет не так и они расходятся, если исходить из логики некоторых тут отписавшихся, то малоимущие а у нас в стране 50 % работающих людей я считаю малоимущие даже я бы сказал нищие, а так же цыгане, инвалиды, безработный, выходцы детдомов и т.д. у которых найти достойно оплачиваемую работу в Украине шансы стремятся к нолю, не должны заводить детей по определению так получается если почитать некоторых отписавшихся-как по мне это уже какой то фашизм/нацизм разлива Гитлера.