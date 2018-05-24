За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Насчёт малоимущих, нищих, и т.д. Каждый выбирает свою судьбу себе сам. Если человек таким стал - это исключительно только его вина. Так же само, если человек зарабатывает 8000 гривен, а не скажем 15000, значит такой у него выбор и это его устраивает. Было бы желание, можно пойти даже по простому пути, просто работать больше. По выходным. Чтоб обеспечить своего ребёнка необходимым. У меня среди знакомых есть такие люди, которые работают без выходных, чтоб дети жили лучше.[/quote]
А вот тут вы не совсем правы, если человек не может найти работу высокооплачиваемую, из за отсутствия образования, состояния здоровья и т.п. Так же у каждого из нас есть периоды в жизни когда есть финансовые трудности. А по поводу работы без выходных, ну давайте мужиков в могилы позагоняем, кому от этого будет лучше? детям? никто геройства не оценит. и могильная плита не приласкает. Спасибо у меня все!
Михалыч написав:А государство заботится о отцах и детях когда если отец хочет воспитывать ребенка в 95 % случаев государство отдает детей мамам под опеку
Вы хоть представляете насколько тяжело воспитывать ребёнка, даже в полной семье? Я не думаю, что отец, который зажал 3750 гривен в месяц на своего ребёнка, мечтает, чтоб его воспитывать.
А насчёт того, что "мамаша" тратит часть алиментов на себя, так правильно делает, было бы что тратить. Речь конечно не о 2000 гривен. Воспитание ребёнка - это тоже работа. Если отец не участвует в воспитании, пусть платит матери за то, что она выполняет его работу.
safonovstanislav не каждый мужчина захочет своей бывшей жене доплачивать, тем более если расстались не мирно.
И еще, почему за то что дети ростут не в полных семьях ( без отцов) мы виним исключительно мужчин, что это он свое семя разбрасывает, а не женщины ли отвечают за рождения детей? Не уверенна что не сможешь воспитать не рожай, не уверенна в завтрашнем дне - стерилизуйся и тра...ся себе на здоровья. Сначало ноги раздвигает, а потом головой думает, нефиг замуж за нищеброда выходить.