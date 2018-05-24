За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Насчёт малоимущих, нищих, и т.д. Каждый выбирает свою судьбу себе сам. Если человек таким стал - это исключительно только его вина. Так же само, если человек зарабатывает 8000 гривен, а не скажем 15000, значит такой у него выбор и это его устраивает. Было бы желание, можно пойти даже по простому пути, просто работать больше. По выходным. Чтоб обеспечить своего ребёнка необходимым. У меня среди знакомых есть такие люди, которые работают без выходных, чтоб дети жили лучше.[/quote]
А вот тут вы не совсем правы, если человек не может найти работу высокооплачиваемую, из за отсутствия образования, состояния здоровья и т.п. Так же у каждого из нас есть периоды в жизни когда есть финансовые трудности. А по поводу работы без выходных, ну давайте мужиков в могилы позагоняем, кому от этого будет лучше? детям? никто геройства не оценит. и могильная плита не приласкает. Спасибо у меня все!
Михалыч написав:А государство заботится о отцах и детях когда если отец хочет воспитывать ребенка в 95 % случаев государство отдает детей мамам под опеку
Вы хоть представляете насколько тяжело воспитывать ребёнка, даже в полной семье? Я не думаю, что отец, который зажал 3750 гривен в месяц на своего ребёнка, мечтает, чтоб его воспитывать.
А насчёт того, что "мамаша" тратит часть алиментов на себя, так правильно делает, было бы что тратить. Речь конечно не о 2000 гривен. Воспитание ребёнка - это тоже работа. Если отец не участвует в воспитании, пусть платит матери за то, что она выполняет его работу.
safonovstanislav не каждый мужчина захочет своей бывшей жене доплачивать, тем более если расстались не мирно.
И еще, почему за то что дети ростут не в полных семьях ( без отцов) мы виним исключительно мужчин, что это он свое семя разбрасывает, а не женщины ли отвечают за рождения детей? Не уверенна что не сможешь воспитать не рожай, не уверенна в завтрашнем дне - стерилизуйся и тра...ся себе на здоровья. Сначало ноги раздвигает, а потом головой думает, нефиг замуж за нищеброда выходить.
safonovstanislav написав:Было бы желание, можно пойти даже по простому пути, просто работать больше. По выходным. Чтоб обеспечить своего ребёнка необходимым. У меня среди знакомых есть такие люди, которые работают без выходных, чтоб дети жили лучше.
Полная хрень, жена найдет любовника, а дети будут в обиде, что отец мало времени уделял детям, плюс проблемы со здоровьем от переработок
У меня брат работает врачом скорой помощи, что бы достойно содержать свою семью он работал на двух работах сутками, приходил домой ему надо было выспаться, отдохнуть, но зарабатывал как для Украины нормально у него высшая категория + надбавки на скорой, бывшая конечно денег хотела, но и хотела что бы он дома был под боком, а не работал сутками, как результат она себе нашла любовника, дочка имеет претензии к нему что он ей мало времени в детстве уделял, да и здоровье у него сейчас от переработок не ахти и никому он теперь не нужен ни бывшей ни дочке, вот к чему ведут ваши работы сверх нормы. Выход конечно был уехать с нищенской Украины в страну где работая на одну ставку врачом он мог было содержать достойно семью, но он у меня шибко патриот, считает примерно так - где родился там и пригодился.