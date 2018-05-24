За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: Пон 28 тра, 2018 20:19

Насчёт малоимущих, нищих, и т.д. Каждый выбирает свою судьбу себе сам. Если человек таким стал - это исключительно только его вина. Так же само, если человек зарабатывает 8000 гривен, а не скажем 15000, значит такой у него выбор и это его устраивает. Было бы желание, можно пойти даже по простому пути, просто работать больше. По выходным. Чтоб обеспечить своего ребёнка необходимым. У меня среди знакомых есть такие люди, которые работают без выходных, чтоб дети жили лучше.[/quote]



А вот тут вы не совсем правы, если человек не может найти работу высокооплачиваемую, из за отсутствия образования, состояния здоровья и т.п. Так же у каждого из нас есть периоды в жизни когда есть

финансовые трудности. А по поводу работы без выходных, ну давайте мужиков в могилы позагоняем, кому от этого будет лучше? детям? никто геройства не оценит. и могильная плита не приласкает. Спасибо у меня все!