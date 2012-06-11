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Продам Финансовую компанию

Продам Финансовую компанию
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:12

Продам Финансовую компанию

Продам Финансовую компанию.
Компания деятельность не проводила. Внесена в реестр в 2012 году. Компания чистая, имеется сайт, аудиторское заключение, все отчёты чистые.
Salemen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:46

  Salemen написав:Продам Финансовую компанию.
Компания деятельность не проводила. Внесена в реестр в 2012 году. Компания чистая, имеется сайт, аудиторское заключение, все отчёты чистые.


Доброго времени!
Если можно - подробнее: место реги, цена, может - ещё что существенное... Как вариант - сразу на почту prokop21@ukr.net
UAS
 
Повідомлень: 5
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