Продам Финансовую компанию.
Компания деятельность не проводила. Внесена в реестр в 2012 году. Компания чистая, имеется сайт, аудиторское заключение, все отчёты чистые.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:12
Продам Финансовую компанию
Продам Финансовую компанию.
Компания деятельность не проводила. Внесена в реестр в 2012 году. Компания чистая, имеется сайт, аудиторское заключение, все отчёты чистые.
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:46
Доброго времени!
Если можно - подробнее: место реги, цена, может - ещё что существенное... Как вариант - сразу на почту prokop21@ukr.net
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