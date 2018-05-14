У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.
Дивися повний текст Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:33
Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:33
Могу посоветовать способ вывода побыстрячку, возможно с некоторыми потерями, но все же. Значит делаете так: обмениваете ваши вебмани в системе на крипту (на биткоин, например) выводите крипту с вебмани на украинскую биржу Kuna (ее еще пока что не отжали и не закрыли), продаете битки на бирже и выводите бабки на карту. Мутненькая такая схемка, но работает в Укре ;)
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:51
Посчитали с мертвыми душами с копеечными остатками, к которым у владельцев уже утеряны и забыты все доступы. Основная часть - сотрудничающие с запоребриком, боты, трактористы донбаса и другие скрепоносные воины.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:13
Думаю, после Троицы откроют доступ к выводу на банковские карты / счета на короткий период. И как итог, все, что создавалось годами, будет разрушено за несколько дней. По аналогии ввода в банки ВА. Ну а к тем, у которых большие и не очень суммы, могут возникнуть вопросы.
России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут. А степашки, несмотря на все их опализования, взятки, откаты, рембрединги, смену корней, инвестиции в итоге дожидаются вылета с треском, как нерадивый ученик из класса. Мобильных операторов скорее всего со временем тоже попрут, как только на смену им найдут крупного западного игрока, несмотря на все отнекивания, рембрединги и 4G.
Интересно, опять проглотят или все же полностью свернут свою работу с достоинством подав в суд на возмещение убытков и получение многомиллионных компенсаций? Конечно не сейчас, но в перспективе. Ведь не просто тырнули, а payпалкой выгоняют. На смену.
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 25 тра, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:15
Такое лицемерное высокомерие в словах о стране, набравшейся санкций как блох по всему миру ))) Я долго ржал: "России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут." ))))) И расеяне смешно так делают вид, что не ощущают собственноручного своего унижения этими скрепными теориями ))
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:40
Да уж как есть.
Им до одного места все те санкции. Нежные еврики первыми взвыли. Я о прагматизме к Украине, а не о невнятной (мягкой, ватной) политике последние 5 лет. А то все: "Укры - брааацкий нааарод! Укры - брааацкий нааарод!" Был бы братским, проевропейских и уж тем более антироссийских майданов не было, а давным-давно был бы Таможный Союз.
Кого там перед этим с легким хлопком выставили за дверь?
Праильно! Яндекс! И чем они занимались все это время, после переворота? Развивались, инвестировали, ополизничали, подбирая гнусненькие новостные антироссийские заголовки и как мантру, приговаривая: "Мы - не ru, а согласно законодательству Украины".
Чем закончилось?
Слезы, сопли, чемодан, вокзал - Москва.
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