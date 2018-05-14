RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гроші 4 мільйонів клієнтів
Webmoney заблоковані

Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:33

Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

Пропонуємо до обговорення:
У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.

Дивися повний текст Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:33

Могу посоветовать способ вывода побыстрячку, возможно с некоторыми потерями, но все же. Значит делаете так: обмениваете ваши вебмани в системе на крипту (на биткоин, например) выводите крипту с вебмани на украинскую биржу Kuna (ее еще пока что не отжали и не закрыли), продаете битки на бирже и выводите бабки на карту. Мутненькая такая схемка, но работает в Укре ;)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:51

Посчитали с мертвыми душами с копеечными остатками, к которым у владельцев уже утеряны и забыты все доступы. Основная часть - сотрудничающие с запоребриком, боты, трактористы донбаса и другие скрепоносные воины.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 27.08.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:13

Думаю, после Троицы откроют доступ к выводу на банковские карты / счета на короткий период. И как итог, все, что создавалось годами, будет разрушено за несколько дней. По аналогии ввода в банки ВА. Ну а к тем, у которых большие и не очень суммы, могут возникнуть вопросы.

России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут. А степашки, несмотря на все их опализования, взятки, откаты, рембрединги, смену корней, инвестиции в итоге дожидаются вылета с треском, как нерадивый ученик из класса. Мобильных операторов скорее всего со временем тоже попрут, как только на смену им найдут крупного западного игрока, несмотря на все отнекивания, рембрединги и 4G.

Интересно, опять проглотят или все же полностью свернут свою работу с достоинством подав в суд на возмещение убытков и получение многомиллионных компенсаций? Конечно не сейчас, но в перспективе. Ведь не просто тырнули, а payпалкой выгоняют. На смену.
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 25 тра, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:15

  Аlександр написав:Думаю, после Троицы откроют доступ к выводу на банковские карты / счета на короткий период. И как итог, все, что создавалось годами, будет разрушено за несколько дней. По аналогии ввода в банки ВА. Ну а к тем, у которых большие и не очень суммы, могут возникнуть вопросы. России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут. А степашки, несмотря на все их опализования, взятки, откаты, рембрединги, инвестиции в итоге дожидаются вылета с треском, как нерадивый ученик из класса. Мобильных операторов скорее всего со временем тоже попрут, как только им на смену найдут крупного западного игрока, несмотря на отнекивания, рембрединги и 4G. Интересно, опять проглотят или все же полностью свернут свою работу с достоинством подав в суд на возмещение убытков и получение многомиллионных компенсаций? Конечно не сейчас, но в перспективе. Ведь не просто тырнули, а payпалкой выгоняют. На смену.

Такое лицемерное высокомерие в словах о стране, набравшейся санкций как блох по всему миру ))) Я долго ржал: "России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут." ))))) И расеяне смешно так делают вид, что не ощущают собственноручного своего унижения этими скрепными теориями ))
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 27.08.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:40

  locustsucol написав:Такое высокомерие в словах к стране, набравшейся санкций как блох по всему миру ))) Я долго ржал: "России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут." )))))

Да уж как есть.
Им до одного места все те санкции. Нежные еврики первыми взвыли. Я о прагматизме к Украине, а не о невнятной (мягкой, ватной) политике последние 5 лет. А то все: "Укры - брааацкий нааарод! Укры - брааацкий нааарод!" Был бы братским, проевропейских и уж тем более антироссийских майданов не было, а давным-давно был бы Таможный Союз.

Кого там перед этим с легким хлопком выставили за дверь?
Праильно! Яндекс! И чем они занимались все это время, после переворота? Развивались, инвестировали, ополизничали, подбирая гнусненькие новостные антироссийские заголовки и как мантру, приговаривая: "Мы - не ru, а согласно законодательству Украины".
Чем закончилось?
Слезы, сопли, чемодан, вокзал - Москва.
Аlександр
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:16

Все, что нужно знать о причинах запрета Webmoney.
Национальный почтовый оператор «Укрпочта» ведет переговоры с компанией PayPal о запуске сервиса для своих клиентов. Об это активисту группы «Реанімаційний пакет реформ» Филиппу Духлию в частном разговоре сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Духлий также сообщил, что переговоры откладываются из-за иска «Нова Пошта», которая требует признать незаконным постановление НБУ о выдаче «Укрпочте» лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
pinn
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:54

  Аlександр написав:Был бы братским, проевропейских и уж тем более антироссийских майданов не было


В какой альтернативной реальности у вас был антироссийских майдан?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 07.04.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:33

  Sommer написав:
  Аlександр написав:Был бы братским, проевропейских и уж тем более антироссийских майданов не было


В какой альтернативной реальности у вас был антироссийских майдан?

В вашей 8)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... их не было на майдане (брянский спецназ, хто не скаче - той москаль и т. д., и т. п.).
Аlександр
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:51
33 2499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 14:34
videopravda777
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
81 6651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 08:10
Елена354
Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних...
R2 » Чет 24 тра, 2018 20:25
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 23:59
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6682)
25.05.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.