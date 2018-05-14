Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:13

Думаю, после Троицы откроют доступ к выводу на банковские карты / счета на короткий период. И как итог, все, что создавалось годами, будет разрушено за несколько дней. По аналогии ввода в банки ВА. Ну а к тем, у которых большие и не очень суммы, могут возникнуть вопросы.



России нужно брать пример прагматизма у Штатов, - когда те видят, что в той или иной стране начинают нарушаться их интересы, то практически все их компании громко хлопают дверьми, заявляя, что с этим режимом работать не будут. А степашки, несмотря на все их опализования, взятки, откаты, рембрединги, смену корней, инвестиции в итоге дожидаются вылета с треском, как нерадивый ученик из класса. Мобильных операторов скорее всего со временем тоже попрут, как только на смену им найдут крупного западного игрока, несмотря на все отнекивания, рембрединги и 4G.



Интересно, опять проглотят или все же полностью свернут свою работу с достоинством подав в суд на возмещение убытков и получение многомиллионных компенсаций? Конечно не сейчас, но в перспективе. Ведь не просто тырнули, а payпалкой выгоняют. На смену.