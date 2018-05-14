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Webmoney заблоковані

Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:37

От блокировки вм выиграл прежде всего банк, в котором открыт счет у вм. Год назад это был таском, может он и есть.
Если бы еще не крупные интернет-магазины, которые использовали вм для неуплаты налогов, то вряд ли бы вм блокировали.
Customer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:19

Гурман
Теперь объясните - зачем ПРОСТОМУ украинцу (по терминологии петиции) это комиссионное убожество WM? Возможно много лет тому назад оно и было актуальным. Сейчас IMNSHO нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:42

Vorlon На вкус и цвет , как говорится , пользуюсь им более 10 лет , привык.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:45

Разганяют панику - ничего не заблокировано, час назад выводил на VISA USD с итоговой комиссией около 4% (включая комиссию банка за пополнение), а вот Киевстар сожрал WMZ по курсу 21.32 :D
doctorb
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:45

  Vorlon написав:Гурман
Теперь объясните - зачем ПРОСТОМУ украинцу (по терминологии петиции) это комиссионное убожество WM? Возможно много лет тому назад оно и было актуальным. Сейчас IMNSHO нет.

Всё нужно рассматривать с позиции экономии. Если люди пользовались этим сервисом, значит им это было выгодно. Хотя, конечно, комиссия 0.8% - это достаточно много, по сравнению со многими другими платёжными системами, но в некоторых случаях, использовать webmoney было выгодно. Чем больше выбор платёжных систем, тем больше шанс оплатить с большей экономией. К сожалению, как жить - решают за нас, в каких банках держать деньги, какими платежными системами пользоваться, в каких социальных сетях сидеть и т.д.

Хотя, если честно, не вижу логики в блокировании российских платёжных систем. До этого блокнули contact, золотую корону, unistream. Понятное дело, что из России будут продолжать поступать деньги в Украину, только уже через западные платежные системы, вроде western union, mastercard или swift. Только комиссия там больше, соответственно денег будет заходить меньше.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:52

  Гурман написав:пользуюсь им более 10 лет

Для каких операций? Очень интересно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:02

Vorlon Ну долго пояснять , я просто уже знаю все входы и выходы , как в родном дворе , на разности курсов можно быть и в хорошем профите. К примеру сентябрь 14 года , у нас ограничение по покупке валюты в банках , в банках был один курс , на черном рынке процентов на 10 выше. Я загонял гривну на вебмани , конвертировал в доллар и сразу же высылал себе золотой короной или юнистримом доллары и на черный рынок. Поднял за месяц около 8 штук зелени тогда.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:23

Vorlon, а как быть тем у кого благодаря нашему "гениальному" правительству - зависли в системе деньги? можно конечно обменять эти wmu по разным схемам и все-таки как-то выцарапать, но уже сейчас курс обмена задрался до небес. 38 wmu = 1 wmz. Нормально?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:24

  Аlександр написав:
  Sommer написав:
  Аlександр написав:Был бы братским, проевропейских и уж тем более антироссийских майданов не было


В какой альтернативной реальности у вас был антироссийских майдан?

В вашей 8)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... их не было на майдане (брянский спецназ, хто не скаче - той москаль и т. д., и т. п.).


Ага, понял, таки альтернативная реальность. Распятые мальчики, испанский диспетчер - все такое вот.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:39

Гурман
Я так и подозревал - спекуляции на курсах. Похвально, но это не про простого украинца, о которых сказано в петициии.
Vorlon
 
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