Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:45

Vorlon написав: Гурман

Теперь объясните - зачем ПРОСТОМУ украинцу (по терминологии петиции) это комиссионное убожество WM? Возможно много лет тому назад оно и было актуальным. Сейчас IMNSHO нет. Теперь объясните - зачем ПРОСТОМУ украинцу (по терминологии петиции) это комиссионное убожество WM? Возможно много лет тому назад оно и было актуальным. Сейчас IMNSHO нет.

Всё нужно рассматривать с позиции экономии. Если люди пользовались этим сервисом, значит им это было выгодно. Хотя, конечно, комиссия 0.8% - это достаточно много, по сравнению со многими другими платёжными системами, но в некоторых случаях, использовать webmoney было выгодно. Чем больше выбор платёжных систем, тем больше шанс оплатить с большей экономией. К сожалению, как жить - решают за нас, в каких банках держать деньги, какими платежными системами пользоваться, в каких социальных сетях сидеть и т.д.Хотя, если честно, не вижу логики в блокировании российских платёжных систем. До этого блокнули contact, золотую корону, unistream. Понятное дело, что из России будут продолжать поступать деньги в Украину, только уже через западные платежные системы, вроде western union, mastercard или swift. Только комиссия там больше, соответственно денег будет заходить меньше.