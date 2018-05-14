Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:45
Vorlon написав:
Гурман
Я так и подозревал - спекуляции на курсах. Похвально, но это не про простого украинца, о которых сказано в петициии.
Я себя не считаю сложным украинцем , конечно не пальцем деланый , а более сложным биологическим инструметом , но тем не менее )))
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Гурман
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