Я себя не считаю сложным украинцем , конечно не пальцем деланый , а более сложным биологическим инструметом , но тем не менее )))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:45
Re: Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:44
Re: Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
А начиналась демократия с "одноклассников".
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