Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:39

Vorlon, после запрета онлайн покупки $ в приват24, я тоже покупал валюту с помощью вебмани, получалось даже выгодней чем по курсу привата. Поэтому от меня персональная "благодарность" СНБО за этот запрет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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