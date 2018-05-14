Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

Додано: Суб 26 тра, 2018 12:04

vladimir07 написав: Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?

Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ? Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?

За счёт задержки изменения курса на бирже вебмани, по сравнению с реальным, можно было поиметь хороший плюс, без каких либо рисков. Т.е., в уличных обменниках гривна уже упала, а на вебманьках ещё нет. Продаём доллар в уличной обменке, откупаем на бирже вебмани. Разницу себе в карман. И так, на каждом колебании курса, т.е. пару раз в неделю. +4-8% плюсом за раз, независимо от количества денег. Но, это было 4 года назад. Сейчас и курс не скачет, и спекулянтов там много, которые выравнивают баланс за значительно меньший процент.Насколько я знаю, сейчас по подобному принципу там биткоины и другие криптовалюты так арбитражат. Но, биткоины вообще стрёмная вещь. В один прекрасный момент стоимость их станет 0, как и в любой пирамиде. Очень не хочется иметь данный вид фантиков, судорожно просматривая курс каждое утро.