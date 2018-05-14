Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:39
Vorlon, после запрета онлайн покупки $ в приват24, я тоже покупал валюту с помощью вебмани, получалось даже выгодней чем по курсу привата. Поэтому от меня персональная "благодарность" СНБО за этот запрет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Суб 26 тра, 2018 08:18
Валютные комиссии не изменились, а вот тем, кто сидел в хрювне, не позавидуешь. Наше правительство, низкий ему поклон, в очередной раз показывает, что владение национальной валютой в минимально ощутимом объеме - удел, как бы это помягче сказать, недальновидных.
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Суб 26 тра, 2018 09:46
Петиция - https://petition.president.gov.ua/petition/45006
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oleg_zareva
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Додано: Суб 26 тра, 2018 11:32
Гурман написав:Vorlon
Ну долго пояснять , я просто уже знаю все входы и выходы , как в родном дворе , на разности курсов можно быть и в хорошем профите. К примеру сентябрь 14 года , у нас ограничение по покупке валюты в банках , в банках был один курс , на черном рынке процентов на 10 выше. Я загонял гривну на вебмани , конвертировал в доллар и сразу же высылал себе золотой короной или юнистримом доллары и на черный рынок. Поднял за месяц около 8 штук зелени тогда.
Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?
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vladimir07
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:04
vladimir07 написав:
Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?
За счёт задержки изменения курса на бирже вебмани, по сравнению с реальным, можно было поиметь хороший плюс, без каких либо рисков. Т.е., в уличных обменниках гривна уже упала, а на вебманьках ещё нет. Продаём доллар в уличной обменке, откупаем на бирже вебмани. Разницу себе в карман. И так, на каждом колебании курса, т.е. пару раз в неделю. +4-8% плюсом за раз, независимо от количества денег. Но, это было 4 года назад. Сейчас и курс не скачет, и спекулянтов там много, которые выравнивают баланс за значительно меньший процент.
Насколько я знаю, сейчас по подобному принципу там биткоины и другие криптовалюты так арбитражат. Но, биткоины вообще стрёмная вещь. В один прекрасный момент стоимость их станет 0, как и в любой пирамиде. Очень не хочется иметь данный вид фантиков, судорожно просматривая курс каждое утро.
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safonovstanislav
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:07
vladimir07 написав: Гурман написав:Vorlon
Ну долго пояснять , я просто уже знаю все входы и выходы , как в родном дворе , на разности курсов можно быть и в хорошем профите. К примеру сентябрь 14 года , у нас ограничение по покупке валюты в банках , в банках был один курс , на черном рынке процентов на 10 выше. Я загонял гривну на вебмани , конвертировал в доллар и сразу же высылал себе золотой короной или юнистримом доллары и на черный рынок. Поднял за месяц около 8 штук зелени тогда.
Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?
Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.
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Гурман
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:18
Гурман написав:
Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.
Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.
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vladimir07
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:25
vladimir07 написав:
Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.
Я описал всё в подробностях. Упрощённый пример: рядом стоит 2 обменки, в одной принимают доллар по 26, в другой продают по 25. Вы бегаете из одной в другую. Всю разницу, что успели набегать - вся ваша. Но, чем больше вы бегаете, и чем больше таких бегунов, тем быстрее курсы в обеих обменках сближаются, и бегать становится не так выгодно
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safonovstanislav
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:30
vladimir07 написав:
Гурман написав:
Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.
Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.
Не могу судить о вашей тугодумости и понимаю желание услышать подробности, но я в этом году размениваю уже шестой десяток , а последний раз на слабо покупался лет 40 назад
.Схема была не для избранных , так как не для избранных была схема покупки социального доллара с 10-ю паспортами , личным обаянием и шоколадкой.
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Гурман
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:34
safonovstanislav написав:
Я описал всё в подробностях. Упрощённый пример: рядом стоит 2 обменки, в одной принимают доллар по 26, в другой продают по 25. Вы бегаете из одной в другую. Всю разницу, что успели набегать - вся ваша. Но, чем больше вы бегаете, и чем больше таких бегунов, тем быстрее курсы в обеих обменках сближаются, и бегать становится не так выгодно
Я понял, не могу знать как оно было на самом деле, но обменки электронных валют реагируют оперативно. Никто в убыток не желает работать.
Чтобы на разнице курсов электронных валют поиметь 8к долларов выгоды это надо было какие-то конкретные объемы перелопатить.
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vladimir07
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