RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гроші 4 мільйонів клієнтів
Webmoney заблоковані

Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:39

Vorlon, после запрета онлайн покупки $ в приват24, я тоже покупал валюту с помощью вебмани, получалось даже выгодней чем по курсу привата. Поэтому от меня персональная "благодарность" СНБО за этот запрет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3591 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:18

Валютные комиссии не изменились, а вот тем, кто сидел в хрювне, не позавидуешь. Наше правительство, низкий ему поклон, в очередной раз показывает, что владение национальной валютой в минимально ощутимом объеме - удел, как бы это помягче сказать, недальновидных.
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:46

Петиция - https://petition.president.gov.ua/petition/45006
oleg_zareva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:32

  Гурман написав:Vorlon Ну долго пояснять , я просто уже знаю все входы и выходы , как в родном дворе , на разности курсов можно быть и в хорошем профите. К примеру сентябрь 14 года , у нас ограничение по покупке валюты в банках , в банках был один курс , на черном рынке процентов на 10 выше. Я загонял гривну на вебмани , конвертировал в доллар и сразу же высылал себе золотой короной или юнистримом доллары и на черный рынок. Поднял за месяц около 8 штук зелени тогда.


Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:04

  vladimir07 написав:Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?

За счёт задержки изменения курса на бирже вебмани, по сравнению с реальным, можно было поиметь хороший плюс, без каких либо рисков. Т.е., в уличных обменниках гривна уже упала, а на вебманьках ещё нет. Продаём доллар в уличной обменке, откупаем на бирже вебмани. Разницу себе в карман. И так, на каждом колебании курса, т.е. пару раз в неделю. +4-8% плюсом за раз, независимо от количества денег. Но, это было 4 года назад. Сейчас и курс не скачет, и спекулянтов там много, которые выравнивают баланс за значительно меньший процент.

Насколько я знаю, сейчас по подобному принципу там биткоины и другие криптовалюты так арбитражат. Но, биткоины вообще стрёмная вещь. В один прекрасный момент стоимость их станет 0, как и в любой пирамиде. Очень не хочется иметь данный вид фантиков, судорожно просматривая курс каждое утро.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 10.05.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:07

  vladimir07 написав:
  Гурман написав:Vorlon Ну долго пояснять , я просто уже знаю все входы и выходы , как в родном дворе , на разности курсов можно быть и в хорошем профите. К примеру сентябрь 14 года , у нас ограничение по покупке валюты в банках , в банках был один курс , на черном рынке процентов на 10 выше. Я загонял гривну на вебмани , конвертировал в доллар и сразу же высылал себе золотой короной или юнистримом доллары и на черный рынок. Поднял за месяц около 8 штук зелени тогда.


Т.е. WMU вы меняли на WMZ, потом WMZ в наличный доллар или сразу WMU в безналичный доллар ?
Но в любом случае что это был за дурачек продавать вам ВМЗ или безналичный доллар по заниженному курсу да еще вдобавок не за наличную гривну а за фантики WMU, которые тоже надо с комиссией выводить ?

Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:18

  Гурман написав:Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.


Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.
vladimir07
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:25

  vladimir07 написав:Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.

Я описал всё в подробностях. Упрощённый пример: рядом стоит 2 обменки, в одной принимают доллар по 26, в другой продают по 25. Вы бегаете из одной в другую. Всю разницу, что успели набегать - вся ваша. Но, чем больше вы бегаете, и чем больше таких бегунов, тем быстрее курсы в обеих обменках сближаются, и бегать становится не так выгодно
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 10.05.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:30

  vladimir07 написав:
  Гурман написав:Я рассказал о той схеме так как она в таком виде уже не повторится , но отдельные её элементы работают до сих пор , поэтому до мельчайших подробностей не вижу смысла разжёвывать.


Я наверное тугодум, не умею придумывать или видеть/узнавать схемы, но мне на 100% думается, что без покупки дешевого доллара за вебмани ничего не заработать. Может это была схема для избранных тогда понятно. Социальный доллар тоже не всем по 200 продавали, кто-то и гораздо больше брал и менялам относил.

Не могу судить о вашей тугодумости и понимаю желание услышать подробности, но я в этом году размениваю уже шестой десяток , а последний раз на слабо покупался лет 40 назад :D .Схема была не для избранных , так как не для избранных была схема покупки социального доллара с 10-ю паспортами , личным обаянием и шоколадкой.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:34

  safonovstanislav написав:Я описал всё в подробностях. Упрощённый пример: рядом стоит 2 обменки, в одной принимают доллар по 26, в другой продают по 25. Вы бегаете из одной в другую. Всю разницу, что успели набегать - вся ваша. Но, чем больше вы бегаете, и чем больше таких бегунов, тем быстрее курсы в обеих обменках сближаются, и бегать становится не так выгодно


Я понял, не могу знать как оно было на самом деле, но обменки электронных валют реагируют оперативно. Никто в убыток не желает работать.
Чтобы на разнице курсов электронных валют поиметь 8к долларов выгоды это надо было какие-то конкретные объемы перелопатить.
vladimir07
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:51
38 2873
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 05:22
w1547
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
81 7079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 08:10
Елена354
Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних...
R2 » Чет 24 тра, 2018 20:25
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 23:59
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron