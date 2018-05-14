Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:54

  vladimir07 написав:Я понял, не могу знать как оно было на самом деле, но обменки электронных валют реагируют оперативно. Никто в убыток не желает работать.
Чтобы на разнице курсов электронных валют поиметь 8к долларов выгоды это надо было какие-то конкретные объемы перелопатить.

Суть какая, всегда в определенных местах возникают перекосы, как в реальном мире, так и в интернете. Где-то нужно значительно больше продавать долларов за гривну, где-то наоборот. В вебмани исторически сложилось, что перекос в сторону продать. А когда большинству именно в этом месте нужно продать, валюта дешевеет именно в этом месте. На выручку приходят спекулянты, которые покупают где дешевле и продают где дороже, уравновешивая рынок.

Вот, например, прямо сейчас, на волне паники, всем нужно срочно поменять вебмани на приват24. Возник перекос. Если есть желание и деньги, прямо сейчас, можете купить доллары вебмани за приват24 по курсу 24.99 ($9400 на данный момент доступно). За 2.8% выведите их в нал и продадите по 25.98, получив 1.13% прибыли, или $106.22 с суммы $9400. Не много, но тоже деньги. В 2014 было тоже самое, только плюсом выходило значительно больше

PS. А насчёт в убыток, так никто в убыток и не работал. Просто плата бегунам за работу, которую им самим выполнять лень. Вот, как в моём примере, какой смысл обменнику выводить 5 дней по $2000 в день, когда кто-нибудь найдётся, чтоб это сделал за них за несчастный 1% от суммы. Если не найдется, то будут ещё снижать курс.

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:04

vladimir07
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SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:57

  safonovstanislav написав:Суть какая, всегда в определенных местах возникают перекосы, как в реальном мире, так и в интернете. Где-то нужно значительно больше продавать долларов за гривну, где-то наоборот. В вебмани исторически сложилось, что перекос в сторону продать. А когда большинству именно в этом месте нужно продать, валюта дешевеет именно в этом месте. На выручку приходят спекулянты, которые покупают где дешевле и продают где дороже, уравновешивая рынок.

Вот, например, прямо сейчас, на волне паники, всем нужно срочно поменять вебмани на приват24. Возник перекос. Если есть желание и деньги, прямо сейчас, можете купить доллары вебмани за приват24 по курсу 24.99 ($9400 на данный момент доступно). За 2.8% выведите их в нал и продадите по 25.98, получив 1.13% прибыли, или $106.22 с суммы $9400. Не много, но тоже деньги. В 2014 было тоже самое, только плюсом выходило значительно больше


Я сам в 2014-м в разгар социального доллара покупал ВМУ и конвертировал на бирже вебмани (не в обменниках) в ВМЗ. Приходилось, т.к. возможности отлучаться надолго с работы и стоять в дикой очереди со студентами возможности не было.
Уже забыл курс ВМЗ, но помню что было несколько ниже чем наличный доллар.
Мысль посчитать вывод ВМЗ в наличные и так по кругу была, но в тоже время было понимание, что для заработать по типу приведенного вами примера надо проворачивать большие объемы и обладать временем. Посему тут же за это забыл.
А так чтобы найти серьезный перекос в цене - не видел, может плохо смотрел, а точнее плотно не интересовался. Вобщем если кто находил такое и воспользовался - ну красавцы, что сказать. :)
vladimir07
 
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