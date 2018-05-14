Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

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vladimir07 написав:Я понял, не могу знать как оно было на самом деле, но обменки электронных валют реагируют оперативно. Никто в убыток не желает работать. Чтобы на разнице курсов электронных валют поиметь 8к долларов выгоды это надо было какие-то конкретные объемы перелопатить.
Суть какая, всегда в определенных местах возникают перекосы, как в реальном мире, так и в интернете. Где-то нужно значительно больше продавать долларов за гривну, где-то наоборот. В вебмани исторически сложилось, что перекос в сторону продать. А когда большинству именно в этом месте нужно продать, валюта дешевеет именно в этом месте. На выручку приходят спекулянты, которые покупают где дешевле и продают где дороже, уравновешивая рынок.
Вот, например, прямо сейчас, на волне паники, всем нужно срочно поменять вебмани на приват24. Возник перекос. Если есть желание и деньги, прямо сейчас, можете купить доллары вебмани за приват24 по курсу 24.99 ($9400 на данный момент доступно). За 2.8% выведите их в нал и продадите по 25.98, получив 1.13% прибыли, или $106.22 с суммы $9400. Не много, но тоже деньги. В 2014 было тоже самое, только плюсом выходило значительно больше
PS. А насчёт в убыток, так никто в убыток и не работал. Просто плата бегунам за работу, которую им самим выполнять лень. Вот, как в моём примере, какой смысл обменнику выводить 5 дней по $2000 в день, когда кто-нибудь найдётся, чтоб это сделал за них за несчастный 1% от суммы. Если не найдется, то будут ещё снижать курс.
safonovstanislav написав:Суть какая, всегда в определенных местах возникают перекосы, как в реальном мире, так и в интернете. Где-то нужно значительно больше продавать долларов за гривну, где-то наоборот. В вебмани исторически сложилось, что перекос в сторону продать. А когда большинству именно в этом месте нужно продать, валюта дешевеет именно в этом месте. На выручку приходят спекулянты, которые покупают где дешевле и продают где дороже, уравновешивая рынок.
Вот, например, прямо сейчас, на волне паники, всем нужно срочно поменять вебмани на приват24. Возник перекос. Если есть желание и деньги, прямо сейчас, можете купить доллары вебмани за приват24 по курсу 24.99 ($9400 на данный момент доступно). За 2.8% выведите их в нал и продадите по 25.98, получив 1.13% прибыли, или $106.22 с суммы $9400. Не много, но тоже деньги. В 2014 было тоже самое, только плюсом выходило значительно больше
Я сам в 2014-м в разгар социального доллара покупал ВМУ и конвертировал на бирже вебмани (не в обменниках) в ВМЗ. Приходилось, т.к. возможности отлучаться надолго с работы и стоять в дикой очереди со студентами возможности не было. Уже забыл курс ВМЗ, но помню что было несколько ниже чем наличный доллар. Мысль посчитать вывод ВМЗ в наличные и так по кругу была, но в тоже время было понимание, что для заработать по типу приведенного вами примера надо проворачивать большие объемы и обладать временем. Посему тут же за это забыл. А так чтобы найти серьезный перекос в цене - не видел, может плохо смотрел, а точнее плотно не интересовался. Вобщем если кто находил такое и воспользовался - ну красавцы, что сказать.
vladimir07 написав:т.к. возможности отлучаться надолго с работы
Вот в этом и вся проблема , люди зациклены на работе . На встрече одноклассников все разговоры только о работе , даже не о заработке, а только о наличии или отсутствии таковой. Уберите ненужное звено из цепи , никогда не ищите работу , всегда ищите деньги
vladimir07 написав:т.к. возможности отлучаться надолго с работы
Вот в этом и вся проблема , люди зациклены на работе . На встрече одноклассников все разговоры только о работе , даже не о заработке, а только о наличии или отсутствии таковой. Уберите ненужное звено из цепи , никогда не ищите работу , всегда ищите деньги
Да, это точно. Время "социального" бакса - это было время возможностей. Тем было ооочень много. $200-$300 за пару часов в день можно было легко заработать без риска и не напрягаясь. Только вот скольким людям я рассказал крутейшие темы, воспользовались только 2. Остальные просто продолжали ходить на свою скучную и унылую работу, зарабатывая столько же денег, только не за пару часов, а за месяц
Кстати говоря, до кризиса можно было делать бизнес в Украине очень легко. Денег у людей было просто немеряно. Успел поработать всего 3 месяца до бегства бывшего президента, но вовсю ощутил насколько богатые были украинцы. Сейчас потихоньку всё восстанавливается, но, чтоб дорости до уровня 2013, имхо, нужно ещё 2-5 лет. Вот это была действительно тема - просто открыть свой бизнес
vladimir07 написав:т.к. возможности отлучаться надолго с работы
Вот в этом и вся проблема , люди зациклены на работе . На встрече одноклассников все разговоры только о работе , даже не о заработке, а только о наличии или отсутствии таковой. Уберите ненужное звено из цепи , никогда не ищите работу , всегда ищите деньги
Да, это точно. Время "социального" бакса - это было время возможностей. Тем было ооочень много. $200-$300 за пару часов в день можно было легко заработать без риска и не напрягаясь. Только вот скольким людям я рассказал крутейшие темы, воспользовались только 2. Остальные просто продолжали ходить на свою скучную и унылую работу, зарабатывая столько же денег, только не за пару часов, а за месяц
Кстати говоря, до кризиса можно было делать бизнес в Украине очень легко. Денег у людей было просто немеряно. Успел поработать всего 3 месяца до бегства бывшего президента, но вовсю ощутил насколько богатые были украинцы. Сейчас потихоньку всё восстанавливается, но, чтоб дорости до уровня 2013, имхо, нужно ещё 2-5 лет. Вот это была действительно тема - просто открыть свой бизнес
Лол. Это не украинцы были богаты, это они жили "по-багатому" и на широкую ногу за счет кредитов.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
safonovstanislav написав:Да, это точно. Время "социального" бакса - это было время возможностей. Тем было ооочень много. $200-$300 за пару часов в день можно было легко заработать без риска и не напрягаясь. Только вот скольким людям я рассказал крутейшие темы, воспользовались только 2. Остальные просто продолжали ходить на свою скучную и унылую работу, зарабатывая столько же денег, только не за пару часов, а за месяц
Без риска, не напрягаясь... Во первых для заработать на разнице курса наличного рынка и электронных валют нужны приличные оборотные средства. У тех кто ходит на "унылую работу" за 300 уе/мес врядли валяется на полочке свободная пачка долларов. Во вторых придется побегать с крупными суммами денег, что само по себе небезопасно. Даже не буду приводить ссылок, достаточно было и есть новостей про ограбления. Я не стал бы носиться с пачкой долларов и не жалею, что не участвовал в этих "крутейших темах".
vladimir07 написав:Без риска, не напрягаясь... Во первых для заработать на разнице курса наличного рынка и электронных валют нужны приличные оборотные средства. У тех кто ходит на "унылую работу" за 300 уе/мес врядли валяется на полочке свободная пачка долларов. Во вторых придется побегать с крупными суммами денег, что само по себе небезопасно. Даже не буду приводить ссылок, достаточно было и есть новостей про ограбления. Я не стал бы носиться с пачкой долларов и не жалею, что не участвовал в этих "крутейших темах".
Та не нужно было никаких пачек долларов, хотя если они были, то работать было легче. Некоторые и со $100 крутились, делая 2 захода в один банк.
Captain Obvious написав:Лол. Это не украинцы были богаты, это они жили "по-багатому" и на широкую ногу за счет кредитов.
Не вижу разницы, закажут у меня в магазине товар за свои деньги или за кредитные. И разницы нет, за счёт чего удерживался курс гривны. Главное - был платежеспособный спрос и опять же, окно возможностей. Кто успел сорвать куш, когда украинцы жили по-богатому, тот молодец. Лично я - не успел.