RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КрАЗ готує розширення лінійки
військових автомобілів

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:13

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході доповіді на XI Міжнародної науково-технічної конференції заявив представник КрАЗу.

Дивися повний текст КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82147
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:13

Пора уже на водневі двигуни переходити.Кажуть що в Харкові експериментальні таксі на водні їздили,ще в радянські часи.
vovaplus
 
Повідомлень: 172
З нами з: 19.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:18

Так вроде он банкрот?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 147
З нами з: 22.01.18
Подякував: 121 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol, manko74, safonovstanislav і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в... 1, 2
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:36
11 639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:24
Molchyn
НБУ виставляє на повторний аукціон 9 автомобілів зі...
R2 » Вів 22 тра, 2018 14:16
2 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 14:19
Omega
Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів 1, 2
R2 » Нед 06 тра, 2018 16:38
12 867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 10:43
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.