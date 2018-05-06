Про це в ході доповіді на XI Міжнародної науково-технічної конференції заявив представник КрАЗу.
Дивися повний текст КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:13
КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:13
Пора уже на водневі двигуни переходити.Кажуть що в Харкові експериментальні таксі на водні їздили,ще в радянські часи.
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