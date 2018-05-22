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КрАЗ готує розширення лінійки
військових автомобілів

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:13

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході доповіді на XI Міжнародної науково-технічної конференції заявив представник КрАЗу.

Дивися повний текст КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів.
R2
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Пора уже на водневі двигуни переходити.Кажуть що в Харкові експериментальні таксі на водні їздили,ще в радянські часи.
vovaplus
 
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Так вроде он банкрот?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:50

  vovaplus написав:Пора уже на водневі двигуни переходити.Кажуть що в Харкові експериментальні таксі на водні їздили,ще в радянські часи.

То были обычные машины с ДВС, где в качестве топлива газ водород. КПД соответствующее ДВС, да еще на более дорогом и взрывоопасном топливе.

Все современные машины на водороде используют топливные ячейки, в которых из водорода получается электричество в результате химической реакции. Т.е., это электромобиль, в котором вместо батарей используется топливо для хранения энергии. В Украине нет современных наработок в этой области. Лидеры пока японцы.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:06

Также завод представил свои новейшие разработки. В частности, были выставлены образцы вооружения и военной техники, среди которых автомобили производства ЧАО «АвтоКрАЗ»: КрАЗ- «Shrek», КрАЗ- «Spartan», КрАЗ- «Cougar»


KrAZ-MPV Shrek One (КрАЗ-МПВ Шрек Один) — сімейство українських бронеавтомобілів з V-подібним днищем, розроблених компанією АвтоКрАЗ спільно з канадською компанією Streit Group на основі КрАЗ-5233ВЕ.

https://uk.wikipedia.org/wiki/KRAZ_SHREK_ONE

КрАЗ Спартан (англ. KrAZ Spartan) — український бронеавтомобіль, що виготовляється на Кременчуцькому автомобільному заводі за ліцензією канадської компанії Streit Group.

https://uk.wikipedia.org/wiki/KRAZ_Spartan

«КрАЗ Кугуар» або «КрАЗ Куга» (англ. KrAZ Cougar) — бронеавтомобіль виробництва Кременчуцького автомобільного заводу за ліцензією канадсько-еміратської компанії «Streit Group»

https://uk.wikipedia.org/wiki/KRAZ_Cougar
yanyura
 
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