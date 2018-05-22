КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
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vovaplus написав:Пора уже на водневі двигуни переходити.Кажуть що в Харкові експериментальні таксі на водні їздили,ще в радянські часи.
То были обычные машины с ДВС, где в качестве топлива газ водород. КПД соответствующее ДВС, да еще на более дорогом и взрывоопасном топливе.
Все современные машины на водороде используют топливные ячейки, в которых из водорода получается электричество в результате химической реакции. Т.е., это электромобиль, в котором вместо батарей используется топливо для хранения энергии. В Украине нет современных наработок в этой области. Лидеры пока японцы.
Также завод представил свои новейшие разработки. В частности, были выставлены образцы вооружения и военной техники, среди которых автомобили производства ЧАО «АвтоКрАЗ»: КрАЗ- «Shrek», КрАЗ- «Spartan», КрАЗ- «Cougar»
KrAZ-MPV Shrek One (КрАЗ-МПВ Шрек Один) — сімейство українських бронеавтомобілів з V-подібним днищем, розроблених компанією АвтоКрАЗ спільно з канадською компанією Streit Group на основі КрАЗ-5233ВЕ.
Также завод представил свои новейшие разработки. В частности, были выставлены образцы вооружения и военной техники, среди которых автомобили производства ЧАО «АвтоКрАЗ»: КрАЗ- «Shrek», КрАЗ- «Spartan», КрАЗ- «Cougar»
KrAZ-MPV Shrek One (КрАЗ-МПВ Шрек Один) — сімейство українських бронеавтомобілів з V-подібним днищем, розроблених компанією АвтоКрАЗ спільно з канадською компанією Streit Group на основі КрАЗ-5233ВЕ.