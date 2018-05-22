RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КрАЗ готує розширення лінійки
військових автомобілів

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:05

myshapiton
Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?

Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:

КрАЗ-6322

Двигун
КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V

Трансмісія
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-6322

КрАЗ-5233

Двигун
КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.

Трансмісія
Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]

На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]

Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-5233
КрАЗ-5233НЕ отличается от базовой КрАЗ-5233 колесной формулой 4х4.

Не подскажите, в какой стране ЯМЗ ?

"може встановлюватись" говорит о том, что это не основной компонент.


И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.

И даже в пример ваше мнение приводил, что вертолеты украинского производства лучше импортирумых - viewtopic.php?f=32&t=215787&p=4372883#p4372883
yanyura
 
Повідомлень: 3610
З нами з: 09.01.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:23

  yanyura написав:И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.


Где было заявлено, что они "чисто украинской разработки"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 07.04.17
Подякував: 152 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 автомобілів, які власники не поспішають продавати
R2 » Суб 26 тра, 2018 13:20
5 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 16:43
titanik
Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в... 1, 2
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:36
11 670
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:24
Molchyn
НБУ виставляє на повторний аукціон 9 автомобілів зі...
R2 » Вів 22 тра, 2018 14:16
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 14:19
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.