КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів

Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?
Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:
КрАЗ-6322
Двигун
КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V
Трансмісія
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.
КрАЗ-5233
Двигун
КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.
Трансмісія
Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]
На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]
КрАЗ-5233НЕ отличается от базовой КрАЗ-5233 колесной формулой 4х4.
Не подскажите, в какой стране ЯМЗ ?
"може встановлюватись" говорит о том, что это не основной компонент.
И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.
И даже в пример ваше мнение приводил, что вертолеты украинского производства лучше импортирумых - viewtopic.php?f=32&t=215787&p=4372883#p4372883