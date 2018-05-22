RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КрАЗ готує розширення лінійки
військових автомобілів

КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:05

myshapiton
Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?

Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:

КрАЗ-6322

Двигун
КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V

Трансмісія
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-6322

КрАЗ-5233

Двигун
КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.

Трансмісія
Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]

На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]

Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-5233
КрАЗ-5233НЕ отличается от базовой КрАЗ-5233 колесной формулой 4х4.

Не подскажите, в какой стране ЯМЗ ?

"може встановлюватись" говорит о том, что это не основной компонент.


И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.

И даже в пример ваше мнение приводил, что вертолеты украинского производства лучше импортирумых - viewtopic.php?f=32&t=215787&p=4372883#p4372883
yanyura
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 09.01.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:23

  yanyura написав:И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.


Где было заявлено, что они "чисто украинской разработки"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 07.04.17
Подякував: 156 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54

  yanyura написав:myshapiton
Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?

Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:

КрАЗ-6322

Двигун
КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V

Трансмісія
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-6322

КрАЗ-5233

Двигун
КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.

На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.

Трансмісія
Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]

На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]

Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]

На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... D0%97-5233
КрАЗ-5233НЕ отличается от базовой КрАЗ-5233 колесной формулой 4х4.

Не подскажите, в какой стране ЯМЗ ?

"може встановлюватись" говорит о том, что это не основной компонент.


И заметьте, что я не писал, что они плохого качества, я только против подтасовки, что они чисто украинской разработки и производства.

И даже в пример ваше мнение приводил, что вертолеты украинского производства лучше импортирумых - Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

КРАЗ КрАЗ-6322 и 5233 - это шасси, на которых делают модели.
ЯМЗ не "предпочтительный", а первоначальный вариант, т.к. создавались шасси до войны. Сейчас, насколько мне известно, ставят китайские двигатели, которых даже нет в "самой правдивой Википедии". Лень искать, но с вашим талантом в этом деле я думаю труда не составит.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:17

Re: КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів

  myshapiton написав:Сейчас, насколько мне известно, ставят китайские двигатели, которых даже нет в "самой правдивой Википедии".

Возможно вы и правы насчет китайских двигателей, но вот на самом КрАЗе почему-то умалчивают о производителях двигателей, отделываясь общими словами:
Двигун: дизельний з турбонаддувом
Потужність, к.с.: 300...400

причем как на главной странице (http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru ... e/military), так и на страницах конкретных видов автомобилей.

Ну и
На КрАЗы снова устанавливают российские двигатели
15 Сентября 2016
С началом российской агрессии в 2014 году на ХК «АвтоКрАЗ» решили отказаться от ярославских двигателей ЯМЗ.

Вместо них на автозаводе пробывали устанавливать моторы Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI, Ford и даже Toyota. Однако двигатели европейских, китайских, японских и американских производителей не удовлетворяли инженеров руководство завода — они либо очень дорогие и требовали много переделок моторного отсека, либо не подходили по техническим характеристикам.

В конце концов, на «АвтоКрАЗе» решили вернуться к установке двигателей из российского Ярославля.

Как стало известно нашему сайту из собственных источников на предприятии, чтобы обойти санкции, первую партию двигателей закупили через одну из балтийских фирм.

Об «импортозамещении» на предприятии, которое производит грузовики для армии, воюющей с российскими боевиками, больше не рассуждают.

http://kremen.today/2016/09/15/na-krazy ... ium=social

КрАЗ продовжує купувати двигуни у Росії
30 Ноября 2017

http://kremen.today/2017/11/30/kraz-pro ... -u-rosiyi/

Працівники КрАЗу підтверджують — завод торгує з Росією
4 Декабря 2017

http://kremen.today/2017/12/04/pratsivn ... -rosiyeyu/

Человек, которого очень сложно представить в роли сторонника России о качестве армейских КрАЗов:
Бирюков: Из-за КрАЗа были сорваны сроки формирования двух артиллерийских бригад
2 Августа 2016

http://kremen.today/2016/08/02/biryukov ... ih-brigad/

Лень искать

А вы попробуйте перебороть лень.
yanyura
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 09.01.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 автомобілів, які власники не поспішають продавати
R2 » Суб 26 тра, 2018 13:20
5 355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 16:43
titanik
Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в... 1, 2
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:36
11 684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:24
Molchyn
НБУ виставляє на повторний аукціон 9 автомобілів зі...
R2 » Вів 22 тра, 2018 14:16
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 14:19
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.