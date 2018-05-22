КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів

ряд СМИ распространил информацию кременчугского сайта "Кременчуг Тудей" , в котором со ссылкой на некие источники на предприятии сообщалось о якобы закупке "АвтоКрАзом" российских двигателей "через одну из балтийских фирм", поскольку возникли трудности с адаптацией моторов других производителей.



"ПАО "АвтоКрАЗ" прекратило сотрудничество с предприятиями РФ. Несколько лет назад доля поставок в РФ составляла около 70% всех продаж, столько же - закупки. Сейчас мы не отгружаем и полностью отказались от использования российских компонентов. С 2014 года КрАЗ переориентировался на поставщиков европейских стран, а также переходит на импортозамещение", - отметила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь компании Дина Стеганцева



"Это не было желанием бизнеса, дело - в политическом давлении: ЯМЗ запретили с нами работать. Для "КрАЗа" это не стало проблемой, потому что к тому времени мы адаптировали на автомобили двигатели разных производителей, пытаясь обезопасить себя от условий и возможностей монополиста, а также максимально удовлетворить растущие требования заказчиков", - подчеркивает пресс-секретарь.



По ее словам, ежемесячный объем двигателей, который ранее поставлял ЯМЗ, "с удовольствием" делают Минский моторный завод, Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI и другие производители.



"А с их адаптацией на грузовики у конструкторов автозавода проблем не возникало, КрАЗ не менял конструкцию моторного отсека под установку новых двигателей, как пытаются представить в СМИ ", - отмечает пресс-секретарь.