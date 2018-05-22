КрАЗ готує розширення лінійки військових автомобілів
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myshapiton Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?
Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:
КрАЗ-6322
Двигун КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V
Трансмісія Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.
Двигун КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.
Трансмісія Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]
На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]
yanyura написав:myshapiton Я привел автомобили, указанные в новости. Где там упоминаются "KrAZ Fiona (КрАЗ Фіона)" и "KrAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)" ?
Не привел только 2 модели - КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ. Исправляю свою ошибку:
КрАЗ-6322
Двигун КрАЗ-6322 на вибір оснащується турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигунами ЯМЗ-238Д-33[2] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[3] обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення двигунів Cummins, Ford-Ecotorq 9.0 л потужністю 362 к.с. або Deutz TCD 2013 L06 4V
Трансмісія Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотириступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу[4].
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS150TA фірми Eaton Fast Gear.
Двигун КрАЗ-5233 на вибір оснащається турбодизельними 8-циліндровими V-подібними двигуноми ЯМЗ-238Д-33[7] або ЯМЗ-238ДЕ2-29[8], обоє об'ємом 14,86 л і потужністю 330 к.с. (243 кВт) при 2100 об/хв.
На вибір можливе встановлення 6-циліндрових дизельних двигунів Ford-Ecotorq 9.0, Cummins або Deutz BF6M 1015C V6 11,9 л 370 к.с.
Трансмісія Зчеплення ЯМЗ-183-15: однодискове, фрикційне, сухе, діафрагмове, що витяжного типу. Диск ведений діаметром 430 мм, з поглиначем крутильних коливань пружинно-фрикційного типу, з екологічно безпечними фрикційними накладками. Муфта включення з радіальними підшипниками, при включенні переміщається від двигуна. Установка на маховик двигуна відповідно до міжнародного стандарту ISO 11055:1996 (E).[9]
На автомобілі може встановлюватись зчеплення Sachs МFZ-430.[10][11]
Коробка передач ЯМЗ-2381-36: 8-ступінчаста, механічна, чотирьохступенева основна коробка з дводіапазонним планетарним демультиплікатором, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу.[12]
На автомобілі може встановлюватись 9-ступінчаста механічна коробка передач 9JS119TA-B, або 9JS150TA-B, або 9JS200TA, всі Eaton Fast Gear.[10][11]
КРАЗ КрАЗ-6322 и 5233 - это шасси, на которых делают модели. ЯМЗ не "предпочтительный", а первоначальный вариант, т.к. создавались шасси до войны. Сейчас, насколько мне известно, ставят китайские двигатели, которых даже нет в "самой правдивой Википедии". Лень искать, но с вашим талантом в этом деле я думаю труда не составит.
На КрАЗы снова устанавливают российские двигатели 15 Сентября 2016 С началом российской агрессии в 2014 году на ХК «АвтоКрАЗ» решили отказаться от ярославских двигателей ЯМЗ.
Вместо них на автозаводе пробывали устанавливать моторы Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI, Ford и даже Toyota. Однако двигатели европейских, китайских, японских и американских производителей не удовлетворяли инженеров руководство завода — они либо очень дорогие и требовали много переделок моторного отсека, либо не подходили по техническим характеристикам.
В конце концов, на «АвтоКрАЗе» решили вернуться к установке двигателей из российского Ярославля.
Как стало известно нашему сайту из собственных источников на предприятии, чтобы обойти санкции, первую партию двигателей закупили через одну из балтийских фирм.
Об «импортозамещении» на предприятии, которое производит грузовики для армии, воюющей с российскими боевиками, больше не рассуждают.
ряд СМИ распространил информацию кременчугского сайта "Кременчуг Тудей", в котором со ссылкой на некие источники на предприятии сообщалось о якобы закупке "АвтоКрАзом" российских двигателей "через одну из балтийских фирм", поскольку возникли трудности с адаптацией моторов других производителей.
"ПАО "АвтоКрАЗ" прекратило сотрудничество с предприятиями РФ. Несколько лет назад доля поставок в РФ составляла около 70% всех продаж, столько же - закупки. Сейчас мы не отгружаем и полностью отказались от использования российских компонентов. С 2014 года КрАЗ переориентировался на поставщиков европейских стран, а также переходит на импортозамещение", - отметила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь компании Дина Стеганцева
"Это не было желанием бизнеса, дело - в политическом давлении: ЯМЗ запретили с нами работать. Для "КрАЗа" это не стало проблемой, потому что к тому времени мы адаптировали на автомобили двигатели разных производителей, пытаясь обезопасить себя от условий и возможностей монополиста, а также максимально удовлетворить растущие требования заказчиков", - подчеркивает пресс-секретарь.
По ее словам, ежемесячный объем двигателей, который ранее поставлял ЯМЗ, "с удовольствием" делают Минский моторный завод, Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI и другие производители.
"А с их адаптацией на грузовики у конструкторов автозавода проблем не возникало, КрАЗ не менял конструкцию моторного отсека под установку новых двигателей, как пытаются представить в СМИ", - отмечает пресс-секретарь.
ряд СМИ распространил информацию кременчугского сайта "Кременчуг Тудей", в котором со ссылкой на некие источники на предприятии сообщалось о якобы закупке "АвтоКрАзом" российских двигателей "через одну из балтийских фирм", поскольку возникли трудности с адаптацией моторов других производителей.
"ПАО "АвтоКрАЗ" прекратило сотрудничество с предприятиями РФ. Несколько лет назад доля поставок в РФ составляла около 70% всех продаж, столько же - закупки. Сейчас мы не отгружаем и полностью отказались от использования российских компонентов. С 2014 года КрАЗ переориентировался на поставщиков европейских стран, а также переходит на импортозамещение", - отметила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь компании Дина Стеганцева
"Это не было желанием бизнеса, дело - в политическом давлении: ЯМЗ запретили с нами работать. Для "КрАЗа" это не стало проблемой, потому что к тому времени мы адаптировали на автомобили двигатели разных производителей, пытаясь обезопасить себя от условий и возможностей монополиста, а также максимально удовлетворить растущие требования заказчиков", - подчеркивает пресс-секретарь.
По ее словам, ежемесячный объем двигателей, который ранее поставлял ЯМЗ, "с удовольствием" делают Минский моторный завод, Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI и другие производители.
"А с их адаптацией на грузовики у конструкторов автозавода проблем не возникало, КрАЗ не менял конструкцию моторного отсека под установку новых двигателей, как пытаются представить в СМИ", - отмечает пресс-секретарь.
Однак 28 листопада ми отримали беззаперечний доказ того, що на підприємстві Жеваго продовжують торгувати з Росією.
Цього дня в Кременчуці проводилася виставка комунальної техніки кременчуцьких виробників, у якій брав участь і КрАЗ. Відзняті фото та відео чітко фіксують — на вантажівках 2017 року випуску встановлено двигуни російського заводу у Ярославлі.
Отак і виходить — поки Україна воює з російськими терористами на Сході, Жеваго допомагає росіянам заробляти гроші.
Ты бы правду искал, а не подтверждение своего мнения )))