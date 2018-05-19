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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на природний газ для населення України може вирости на 60-70% в порівнянні з сьогоднішнім значенням.

Дивися повний текст Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більше ніж у півтора рази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14

Да эта новость хоронит под собой все перемоги и жить по новому , а так-же все открытые и неоткрытые объекты президентом , это просто контрольный в голову простому человеку , да-же страшно представить платежку за отопление и горячую воду . Жизнь в городе становится не по карману .
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:26

Ботам из-за поребрика оно конечно виднее...
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:29

Это он так мстит
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47

без всякой симпатии к любому персонажу, влияющему на нашу жизнь, замечу. что кто кому мстит мы узнаем очень скоро
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:48

До сих пор нет обещанного открытого рынка энергоресурсов. Поэтому и тарифы от фонаря.
Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.
se64plus
 
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