Ціна на природний газ для населення України може вирости на 60-70% в порівнянні з сьогоднішнім значенням.
Дивися повний текст Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більше ніж у півтора рази.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14
Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більше ніж у півтора рази.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14
Да эта новость хоронит под собой все перемоги и жить по новому , а так-же все открытые и неоткрытые объекты президентом , это просто контрольный в голову простому человеку , да-же страшно представить платежку за отопление и горячую воду . Жизнь в городе становится не по карману .
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47
без всякой симпатии к любому персонажу, влияющему на нашу жизнь, замечу. что кто кому мстит мы узнаем очень скоро
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:48
До сих пор нет обещанного открытого рынка энергоресурсов. Поэтому и тарифы от фонаря.
Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.
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