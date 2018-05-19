Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09

Не, ну, как так? Нас же не могут обманывать))

"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд