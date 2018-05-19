Ціна на природний газ для населення України може вирости на 60-70% в порівнянні з сьогоднішнім значенням.
Дивися повний текст Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більше ніж у півтора рази.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14
Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більше ніж у півтора рази.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:14
Да эта новость хоронит под собой все перемоги и жить по новому , а так-же все открытые и неоткрытые объекты президентом , это просто контрольный в голову простому человеку , да-же страшно представить платежку за отопление и горячую воду . Жизнь в городе становится не по карману .
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:47
без всякой симпатии к любому персонажу, влияющему на нашу жизнь, замечу. что кто кому мстит мы узнаем очень скоро
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:48
До сих пор нет обещанного открытого рынка энергоресурсов. Поэтому и тарифы от фонаря.
Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:11
se64plus
Открытый рынок енергоресурсов тормозится из-за судов с расеей, которые тормозят анбалдинг. Так же долги фирташа и суды с фирташем тормозят процесс реструктуризации. Открытый рынок возможен только после домополизации, которая не пройдет без решения огромный спорных вопросов на шее монополий, после правления запоребриковых покращенцев.
А свидетели бесплатного газа по тимошенковски давно идут лесом, со всеми своими теории о том что всем им должны бесплатно не золото, не лес, нефть, а именно руну газовой королевы тимошенко - газ.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:26
Да нет газ это достояние народа и государство просто ОБЯЗАНО!!!! субсидировать народ на покупку голубого топлива , у нас не Африка с Индией и любому простому человеку нужно тепло и нужно готовить еду . Без машины и бензина прожить можно , а вот без отопления и газа прожить в городе нельзя . Или ты такой мегапуперсупер европеец хочешь загнать простой народ в состояние , когда народ начнет готовить еду на улице в твоем еврогороде или же начнет ставить буржуйки в квартирах и вырубать парки как это было в Грузии ???
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:27
Осталось народу популярно объяснить, какая великая честь им выпала платить по кредитам, которые от их имени и в своих интересах набрали ушлые политиканы. Хоть кто-то должен жить хорошо.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:08
Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..
Для тех уникумов, которые отделяют народ от государства, ну как минимум - себя от государства, это государство ничего не должно. И остальные налогоплательщики своими платежами в бюджет тоже не должны тебе обеспечивать субсидирование.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09
Re:
Не, ну, как так? Нас же не могут обманывать))
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
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