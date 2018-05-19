Как должен выглядеть идеальный кандидат в президенты Украины
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:17
Отвлекитесь от серьезного и улыбнитесь:
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:18
Почему тогда государство требует что-то от меня ???? Почему при СССР государство заботилось о людях , а украинскому государству на людей что насс....ть ????
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:37
Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..
Вот у меня центральное отопление везде кроме загородного дома.. расскажите как мне экономить на нем или как отключить? Счетчик на тепло я и еще пара соседей за свои деньги уже как несколько лет поставили, но что мне делать с старушками пенсами у которых льготы? Одна дитя войны вторая штатный стукачок в прошлом с кучей льгот и еще пара таких же. У них окна зимой на распашку.. им плевать на субсидии ибо у них льготы да и площадь в 1 комнатную квартиру.. и от как тут сэкономить кроме как их пристукнуть)). Как я могу повлиять на потери тепла в старой теплотрассе?
Никак. И никакая альтернативка тут не поможет. Вообще. Только отключение от отопления.. но оно запрещено в многоквартирном доме. То есть миллионы крепостных по факту которые ОБЯЗАНЫ платить столько сколько захочет монополист.
Сначала надо решить эту проблему. А потом что то там повышать/субсидировать.
Я хочу платить за то что потребил а не то что насчитали.
|