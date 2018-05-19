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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:17

Отвлекитесь от серьезного и улыбнитесь:
Как должен выглядеть идеальный кандидат в президенты Украины

https://24tv.ua/ru/kak_dolzhen_vygljade ... to_n973427
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:18

  forumreader написав:
  makishin60 написав:Да нет газ это достояние народа и государство просто ОБЯЗАНО!!!! субсидировать
Для тех уникумов, которые отделяют народ от государства, ну как минимум - себя от государства, это государство ничего не должно. И остальные налогоплательщики своими платежами в бюджет тоже не должны тебе обеспечивать субсидирование.

Почему тогда государство требует что-то от меня ???? Почему при СССР государство заботилось о людях , а украинскому государству на людей что насс....ть ????
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:54

Евроинтеграция - она такая.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:37

Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..

  se64plus написав:Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.

Вот у меня центральное отопление везде кроме загородного дома.. расскажите как мне экономить на нем или как отключить? Счетчик на тепло я и еще пара соседей за свои деньги уже как несколько лет поставили, но что мне делать с старушками пенсами у которых льготы? Одна дитя войны вторая штатный стукачок в прошлом с кучей льгот и еще пара таких же. У них окна зимой на распашку.. им плевать на субсидии ибо у них льготы да и площадь в 1 комнатную квартиру.. и от как тут сэкономить кроме как их пристукнуть)). Как я могу повлиять на потери тепла в старой теплотрассе?
Никак. И никакая альтернативка тут не поможет. Вообще. Только отключение от отопления.. но оно запрещено в многоквартирном доме. То есть миллионы крепостных по факту которые ОБЯЗАНЫ платить столько сколько захочет монополист.
Сначала надо решить эту проблему. А потом что то там повышать/субсидировать.
Я хочу платить за то что потребил а не то что насчитали.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:02

Джон Вы абсолютно правы.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:09

Вся проблема не в цене, а в каллорийности. У нас газ класса E продается по цене А. Классно конечно, предприятиям, которые за нас счёт живут. в ЕС в kwh считают, а у нас в кубах. Куб газа можно по разному сжать и он останется кубом, в зависимости от мпа. Пипл хавает главное.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:38

Субсидии убрать, цены и тарифы поднять, рабочие места сократить. На выборах с пенсами договориться гречей. Вуаля - второй срок. Главное дети чтобы рождались за океаном.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:37

ну и кто это платить то будет, уже сейчас задолженность громная по оплате жкх, де*** ***
75stasstas75
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