Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:37

se64plus написав: Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить. Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.

Вот у меня центральное отопление везде кроме загородного дома.. расскажите как мне экономить на нем или как отключить? Счетчик на тепло я и еще пара соседей за свои деньги уже как несколько лет поставили, но что мне делать с старушками пенсами у которых льготы? Одна дитя войны вторая штатный стукачок в прошлом с кучей льгот и еще пара таких же. У них окна зимой на распашку.. им плевать на субсидии ибо у них льготы да и площадь в 1 комнатную квартиру.. и от как тут сэкономить кроме как их пристукнуть)). Как я могу повлиять на потери тепла в старой теплотрассе?Никак. И никакая альтернативка тут не поможет. Вообще. Только отключение от отопления.. но оно запрещено в многоквартирном доме. То есть миллионы крепостных по факту которые ОБЯЗАНЫ платить столько сколько захочет монополист.Сначала надо решить эту проблему. А потом что то там повышать/субсидировать.Я хочу платить за то что потребил а не то что насчитали.