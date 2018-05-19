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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:17

Отвлекитесь от серьезного и улыбнитесь:
Как должен выглядеть идеальный кандидат в президенты Украины

https://24tv.ua/ru/kak_dolzhen_vygljade ... to_n973427
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:18

  forumreader написав:
  makishin60 написав:Да нет газ это достояние народа и государство просто ОБЯЗАНО!!!! субсидировать
Для тех уникумов, которые отделяют народ от государства, ну как минимум - себя от государства, это государство ничего не должно. И остальные налогоплательщики своими платежами в бюджет тоже не должны тебе обеспечивать субсидирование.

Почему тогда государство требует что-то от меня ???? Почему при СССР государство заботилось о людях , а украинскому государству на людей что насс....ть ????
makishin60
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Евроинтеграция - она такая.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:37

Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..

  se64plus написав:Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.

Вот у меня центральное отопление везде кроме загородного дома.. расскажите как мне экономить на нем или как отключить? Счетчик на тепло я и еще пара соседей за свои деньги уже как несколько лет поставили, но что мне делать с старушками пенсами у которых льготы? Одна дитя войны вторая штатный стукачок в прошлом с кучей льгот и еще пара таких же. У них окна зимой на распашку.. им плевать на субсидии ибо у них льготы да и площадь в 1 комнатную квартиру.. и от как тут сэкономить кроме как их пристукнуть)). Как я могу повлиять на потери тепла в старой теплотрассе?
Никак. И никакая альтернативка тут не поможет. Вообще. Только отключение от отопления.. но оно запрещено в многоквартирном доме. То есть миллионы крепостных по факту которые ОБЯЗАНЫ платить столько сколько захочет монополист.
Сначала надо решить эту проблему. А потом что то там повышать/субсидировать.
Я хочу платить за то что потребил а не то что насчитали.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:02

Джон Вы абсолютно правы.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:09

Вся проблема не в цене, а в каллорийности. У нас газ класса E продается по цене А. Классно конечно, предприятиям, которые за нас счёт живут. в ЕС в kwh считают, а у нас в кубах. Куб газа можно по разному сжать и он останется кубом, в зависимости от мпа. Пипл хавает главное.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:53

Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..

  cccp30000 написав:Вуаля - второй срок.

Второй срок им не помешает... НО вот в местах ИНЫХ, не столь отдаленных. Это я не про офшоры)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 00:24

  locustsucol написав:Открытый рынок енергоресурсов тормозится из-за судов с расеей, которые тормозят анбалдинг. Так же долги фирташа и суды с фирташем тормозят процесс реструктуризации. Открытый рынок возможен только после домополизации, которая не пройдет без решения огромный спорных вопросов на шее монополий, после правления запоребриковых покращенцев.
А свидетели бесплатного газа по тимошенковски давно идут лесом, со всеми своими теории о том что всем им должны бесплатно не золото, не лес, нефть, а именно руну газовой королевы тимошенко - газ.

Платят то хоть нормально?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 05:36

  Джон написав:
  se64plus написав:Одно только хорошо - быстрее все перейдут на альтернативщину, а так же будут больше экономить.

Вот у меня центральное отопление везде кроме загородного дома.. расскажите как мне экономить на нем или как отключить?

1. Разрываете договор.
2. Подаёте свой договор.
3. Не платите, формально до заключения нового договора, реально навсегда.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:35

  AlifeSoft написав:1. Разрываете договор.
2. Подаёте свой договор.
3. Не платите, формально до заключения нового договора, реально навсегда.


И вы это,конечно, проделали сами и в Киеве.
По этапам, пожалуйста, с временными рамками распишите.
back in USSR
slavek
 
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