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Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:40
slavek написав:
И вы это,конечно, проделали сами и в Киеве.
По этапам, пожалуйста, с временными рамками распишите.
Сам в Ирпене. С 2009 года.
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AlifeSoft
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Додано: Суб 26 тра, 2018 06:43
AlifeSoft написав:
Сам в Ирпене. С 2009 года.
Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?
back in USSR
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slavek
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Додано: Суб 26 тра, 2018 06:54
slavek написав: AlifeSoft написав:
Сам в Ирпене. С 2009 года.
Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?
Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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