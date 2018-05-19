Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Сам в Ирпене. С 2009 года.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:40
Сам в Ирпене. С 2009 года.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:43
Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?
back in USSR
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:54
Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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