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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:43

  AlifeSoft написав:Сам в Ирпене. С 2009 года.


Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?
back in USSR
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:54

  slavek написав:
  AlifeSoft написав:Сам в Ирпене. С 2009 года.


Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?


Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:02

  AlifeSoft написав:Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.


Юрист может предоставить скан диплома и хотя бы одного выгранного дела?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4825
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