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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:43

  AlifeSoft написав:Сам в Ирпене. С 2009 года.


Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?
back in USSR
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:54

  slavek написав:
  AlifeSoft написав:Сам в Ирпене. С 2009 года.


Сколько квартир в вашем многоэтажном доме, какова разводка труб отопления,кто поставщик тепла в ваш дом и сколько времени занял процесс по этапам? Кто оплачивает отопление МОПов?


Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:02

  AlifeSoft написав:Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.


Юрист может предоставить скан диплома и хотя бы одного выгранного дела?
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:13

Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..

  AlifeSoft написав:1. Разрываете договор.
2. Подаёте свой договор.
3. Не платите, формально до заключения нового договора, реально навсегда.

1. Разрываете договор.--- у меня его вообще нет). Разрывать нечего. Давно приходили от теплоконторы бумажки которые выкинул в мусор.. впрочем так поступило большинство жителей. И что кто не платил за отопление им сняли субсидии а счета все равно приходят..Как минимум один из соседей по подъезду не может продать свою квартиру из за того, что не него теплоконтора подала в суд .. что там точно я не в курсе но продать ее он не может .
PS Отключить можно но весь подъезд. но тут возникает проблема гребаных старух песионерок с льготами. Так они не платят нихрена вообще, за них по сути плачу я и другие жители. А при автономном отоплении им пойдут затраты как собственно на установку котла так и на счетчики по газу..вот и замкнутый круг выходит.
А как можно сэкономить на уборке территории? Мне вот по 7 грн/метр считают. На каждом этаже выходит суммапрно по 250+ метров площади, 9 этажей это 9*250*7 = 15750 грн с ОДНОГО подъезда. А их в доме ЧЕТЫРЕ то есть 1575 * 4 = 63 000 грн в месяц ЖЕК имеет с ОДНОГО дома. Дворник имеет зарплата минималка. То есть 4000 где то так вывоз мусора узнавал один контейнер в месяц с вывозом раз в неделю 2200 грн, контейнеров стои 5 штук то есть 2200*5= 11 000 вывоз мусора + 4000 на дворника. 65 000 - 15 000 = 50 000 в карман ЖЕК-у? Затраты на содержание самого ЖЕК-а сантехника электрика не считаюибо их по одному на целый квартал. Ремонт у них есть.. но только текущий и на него отдельно статья 9 грн мес предоставлена. Капитальный если что за свой счет. Вот как тут СЭКОНОМИТЬ???? Прикрутить дворнику счетчик моточасов на метлу?? ))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:50

  slavek написав:
  AlifeSoft написав:Юридическая консультация 40$ час. Консультирую после первого перевода на 4149 6258 1461 2204.


Юрист может предоставить скан диплома и хотя бы одного выгранного дела?

Муж возвращается с работы раньше обычного и застает свою любимую жену в объятиях любовника. Начался семейный скандал.

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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:56

  Джон написав:1. Разрываете договор.--- у меня его вообще нет).


Нет договора - пишете заявление в компанию которой платите о предоставлении их копии договора. Они пишут ответ в котором: или показывают копию договора, или пишут какую-то юридически никчемную писульку. Далее или по пути 1 или уведомляете, что в связи с отсутствием договорных отношение оплата в дальнейшем производится не будет до заключения договора и высылаете свою копию договора.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:02

Re: Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для..

  Джон написав:один из соседей по подъезду не может продать свою квартиру из за того, что не него теплоконтора подала в суд ..


Суд длиться максимум пару месяцев, а потом или выигранное дело или проигранное. Если адвокат умышленно затягивает дело - то стоит сменить адвоката.

[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4fe31af99e5652ceb16d15df7427343c]Зображення[/url]
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