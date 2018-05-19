Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Додано: Суб 26 тра, 2018 10:13

AlifeSoft написав: 1. Разрываете договор.

2. Подаёте свой договор.

3. Не платите, формально до заключения нового договора, реально навсегда. 1. Разрываете договор.2. Подаёте свой договор.3. Не платите, формально до заключения нового договора, реально навсегда.

1. Разрываете договор.--- у меня его вообще нет). Разрывать нечего. Давно приходили от теплоконторы бумажки которые выкинул в мусор.. впрочем так поступило большинство жителей. И что кто не платил за отопление им сняли субсидии а счета все равно приходят..Как минимум один из соседей по подъезду не может продать свою квартиру из за того, что не него теплоконтора подала в суд .. что там точно я не в курсе но продать ее он не может .PS Отключить можно но весь подъезд. но тут возникает проблема гребаных старух песионерок с льготами. Так они не платят нихрена вообще, за них по сути плачу я и другие жители. А при автономном отоплении им пойдут затраты как собственно на установку котла так и на счетчики по газу..вот и замкнутый круг выходит.А как можно сэкономить на уборке территории? Мне вот по 7 грн/метр считают. На каждом этаже выходит суммапрно по 250+ метров площади, 9 этажей это 9*250*7 = 15750 грн с ОДНОГО подъезда. А их в доме ЧЕТЫРЕ то есть 1575 * 4 = 63 000 грн в месяц ЖЕК имеет с ОДНОГО дома. Дворник имеет зарплата минималка. То есть 4000 где то так вывоз мусора узнавал один контейнер в месяц с вывозом раз в неделю 2200 грн, контейнеров стои 5 штук то есть 2200*5= 11 000 вывоз мусора + 4000 на дворника. 65 000 - 15 000 = 50 000 в карман ЖЕК-у? Затраты на содержание самого ЖЕК-а сантехника электрика не считаюибо их по одному на целый квартал. Ремонт у них есть.. но только текущий и на него отдельно статья 9 грн мес предоставлена. Капитальный если что за свой счет. Вот как тут СЭКОНОМИТЬ???? Прикрутить дворнику счетчик моточасов на метлу?? ))