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Глава НКРЕКП, який іде у
відставку, заявив, що газ для...

Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 00:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Не будет такого, выборы Президента впереди.


Порошенко победит в первом туре, запомните этот твит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлень: 1589
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