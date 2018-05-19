|
|
|
Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:23
Оранжевый-хит сезона написав:
Не будет такого, выборы Президента впереди.
Порошенко победит в первом туре, запомните этот твит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|