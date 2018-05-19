Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для...

Порошенко победит в первом туре, запомните этот твит.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:23
Порошенко победит в первом туре, запомните этот твит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 27 тра, 2018 06:29
Это что, навеивание в духе цыганок пристающих на улице погадать?
back in USSR
|