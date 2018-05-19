Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти заборону на використання праці жінок на тяжких роботах.
Дивися повний текст Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення гендерних обмежень.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:30
Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення гендерних обмежень.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:38
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:49
Какая же это новость, когда соотв. приказ был принят еще 13.10.2017:
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:00
Иллюстрацией взяли фотографию из статьи блогера о том, как работают женщины на скрепоносной расии. Архангельская область, котельная районного города, за эту работу эти женщины получают со всеми северными надбавками - 6800 рублей(2700 грн). Загуглите. Это в стране, где как раз женщинам якобы нельзя заниматься по закону тяжелой работой. Срепоносные лицемерные законы и правила нужно отменять, и уважать себя, а не скрепы. Если человек хочет чем-то заниматься, не принося вред обществу, то он имеет на этой право в любой цивилизованной стране, не зависимо от пола. Наша бедность и анархизм проистекает как раз из-за мнимых идиотский совковых правил, которые не соблюдаются вместе с нужными правилами, из-за нивеляции вообще всех правил частью абсурдных тупых и дискриминационных совковых правил и законов.
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