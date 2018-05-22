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Кабмін хоче дозволити жінкам
тяжкі роботи для усунення...

Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:30

Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти заборону на використання праці жінок на тяжких роботах.

Дивися повний текст Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення гендерних обмежень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:30

Лишь бы налоги платили и до пенсии не доживали
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:38

  Moimir написав:Лишь бы налоги платили и до пенсии не доживали

Не хочеш - не працюй на важкій роботі
taras_orel
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:49

Какая же это новость, когда соотв. приказ был принят еще 13.10.2017:
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 1254 ( z1508-17 ) від 13.10.2017, крім глави 3
розділу І Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці жінок, яка втрачає чинність з дати, коли Україною буде
завершено процедуру денонсації Конвенції ( 993_134 ) про
використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого
роду N 45 }


Про затвердження Переліку важких робіт
та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:00

Иллюстрацией взяли фотографию из статьи блогера о том, как работают женщины на скрепоносной расии. Архангельская область, котельная районного города, за эту работу эти женщины получают со всеми северными надбавками - 6800 рублей(2700 грн). Загуглите. Это в стране, где как раз женщинам якобы нельзя заниматься по закону тяжелой работой. Срепоносные лицемерные законы и правила нужно отменять, и уважать себя, а не скрепы. Если человек хочет чем-то заниматься, не принося вред обществу, то он имеет на этой право в любой цивилизованной стране, не зависимо от пола. Наша бедность и анархизм проистекает как раз из-за мнимых идиотский совковых правил, которые не соблюдаются вместе с нужными правилами, из-за нивеляции вообще всех правил частью абсурдных тупых и дискриминационных совковых правил и законов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:03

в шахтах перекос - одни мужики...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:13

  r_skrypnik написав:в шахтах перекос - одни мужики...

Эти мужики - хранители скреп. Они женщин в шахту долго еще не будут пускать. Хорошо хоть паранджу не додумались заставить надевать. Хотя на ресеи уже с паранджой женщин скоро будет больше чем без.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:35

Re: дозволити

  locustsucol написав:уже с паранджой женщин скоро будет больше чем без.

Эт вы еще в Германии не смотрели.
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