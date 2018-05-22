Кабмін хоче дозволити жінкам тяжкі роботи для усунення...
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Какая же это новость, когда соотв. приказ был принят еще 13.10.2017:
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 1254 ( z1508-17 ) від 13.10.2017, крім глави 3 розділу І Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, яка втрачає чинність з дати, коли Україною буде завершено процедуру денонсації Конвенції ( 993_134 ) про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду N 45 }
Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
Иллюстрацией взяли фотографию из статьи блогера о том, как работают женщины на скрепоносной расии. Архангельская область, котельная районного города, за эту работу эти женщины получают со всеми северными надбавками - 6800 рублей(2700 грн). Загуглите. Это в стране, где как раз женщинам якобы нельзя заниматься по закону тяжелой работой. Срепоносные лицемерные законы и правила нужно отменять, и уважать себя, а не скрепы. Если человек хочет чем-то заниматься, не принося вред обществу, то он имеет на этой право в любой цивилизованной стране, не зависимо от пола. Наша бедность и анархизм проистекает как раз из-за мнимых идиотский совковых правил, которые не соблюдаются вместе с нужными правилами, из-за нивеляции вообще всех правил частью абсурдных тупых и дискриминационных совковых правил и законов.
locustsucol написав:Иллюстрацией взяли фотографию из статьи блогера о том, как работают женщины на скрепоносной расии. Архангельская область, котельная районного города, за эту работу эти женщины получают со всеми северными надбавками - 6800 рублей(2700 грн). Загуглите. Это в стране, где как раз женщинам якобы нельзя заниматься по закону тяжелой работой. Срепоносные лицемерные законы и правила нужно отменять, и уважать себя, а не скрепы. Если человек хочет чем-то заниматься, не принося вред обществу, то он имеет на этой право в любой цивилизованной стране, не зависимо от пола. Наша бедность и анархизм проистекает как раз из-за мнимых идиотский совковых правил, которые не соблюдаются вместе с нужными правилами, из-за нивеляции вообще всех правил частью абсурдных тупых и дискриминационных совковых правил и законов.
Вы вероятно не поверите, но в Украине, на шахтах(поверхности), обогатительных фабриках, железной дороге(грузовые станции), химических предприятиях, угольных котельных, дорожных работах, в сельском хозяйстве, ... труд Женщин сравним с Вашим примером из РФ. Он всегда был, и есть - избавиться от него ВОТ основная задача, ведь Женщина - Это Мать, а не рабочая скотина! Это вариант "легализации рабского труда для Женщин".
Судя по Вашим "комментариям" - у меня сложилось стойкое впечатление, что Вы никогда в своей жизни НЕ РАБОТАЛИ, честным трудом реального производителя ни зарабатывали "кусок хлеба".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.